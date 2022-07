Pożar w zakładzie hodowlanym w miejscowości Kidów w województwie śląskim. Strażacy informację o pożarze otrzymali we wtorek wieczorem. Akcja wciąż trwa. Z płonącego budynku udało się wyprowadzić wszystkie zwierzęta.

Straż pożarna / Shutterstock

Pożar wybuchł po godz. 23:00. Jak donosi reporter RMF FM Marcin Buczek, w budynku gospodarczym spłonął dach oraz 200 bel słomy i 6 ton zboża.

Do walki z pożarem wysłano 13 wozów strażackich. Co ważne, ze środka udało się w porę wyprowadzić około 50 krów, które się tam znajdowały.

Na miejscu znajdują się jeszcze 4 zastępy strażaków, którzy sprawdzają pogorzelisko.

To niejedyny duży pożar w regionie

To niejedyny duży pożar, do którego doszło we wtorek w regionie. W Tarnowskich Górach spłonęło ponad 8 hektarów traw i lasu.

W akcji brało udział 18 wozów strażackich. Gaszenie pożaru trwało około pięciu godzin.