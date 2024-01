W mieszkaniu w bloku przy ul. Obrońców Westerplatte w Częstochowie późnym wieczorem wybuchł pożar. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala - poinformował PAP rano dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zgłoszenie o pożarze w jednym z mieszkań, z którego wydobywa się dym, dostaliśmy o godz. 23.30. Na miejscu zadysponowaliśmy cztery zastępy, po dojeździe potwierdziliśmy pożar - powiedział dyżurny.

Ewakuowano 13 osób z mieszkań, do których wejścia znajdowały się w tej samej klatce schodowej.

Z ogarniętego pożarem mieszkania ewakuowano mężczyznę, przekazano go zespołowi pogotowia ratunkowego, który zabrał go do szpitala. Pożar został dość szybko ugaszony.