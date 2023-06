Pożar dachu kościoła św. Floriana w Sosnowcu (woj. śląskie). Sytuacja nadal nie jest opanowana.

Pożar w Sosnowcu / Kamil Wnuk /

Ogień na dachu sosnowieckiego kościoła pojawił się po godzinie 14. W trwającej wiele godzin akcji gaśniczej brało udział nawet około 70 strażaków.

Pożar kościoła - nagranie: Kamil Wnuk Kamil Wnuk /

Strażacy gaszą pożar. Ufamy, że ugaszą - miejmy nadzieję - do wieczora. I wtedy będziemy pewnie mogli zobaczyć jak wygląda stan kościoła wewnątrz - powiedział około godziny 17 ks. Grzegorz Kos z parafii św. Floriana w Sosnowcu.

Nie ma osób rannych

Do gaszenia pożaru wezwano m.in. dwa wozy z drabinami oraz jeden z podnośnikiem.

Akcja jest trudna - dach ma konstrukcję drewnianą i blaszane poszycie, przez które trudno było się dostać do źródeł pożaru pomiędzy blachą a drewnianą podbitką - informował w godzinach popołudniowych mł. bryg. Tomasz Dejnak z Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu.

Pali się dach kościoła św. Floriana w Sosnowcu - nagranie: Szymon Woźniczka Szymon Woźniczka /

Po godz. 17 mł. bryg. Dejnak poinformował, że teraz strażacy gaszą również pożar od wewnątrz. Elementy podbitki wewnątrz kościoła uległy spaleniu, pojawiło się tam bezpośrednie dojście do źródeł ognia i teraz prowadzimy działania także od tej strony, wprowadziliśmy tam ratowników - powiedział strażak.

Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Informacja o zawaleniu części dachu niepotwierdzona

Strażacy nie potwierdzają informacji o tym, że część dachu miała runąć do środka budynku.

/ Szymon Woźniczka /

Ponieważ kościół jest oddalony od innych budynków, nie było konieczności ewakuacji.

/ Gorąca Linia RMF FM

Choć w ocenie strażaków sytuacja powinna zostać opanowana jeszcze dziś, to m.in. dogaszanie i usuwanie zniszczonych elementów potrwa znacznie dłużej.

Panele fotowoltaiczne na dachu

W tej części dachu, gdzie pojawił się ogień, znajdują się panele fotowoltaiczne. Nie wiadomo na razie, czy to one mogły przyczynić się do wybuchu pożaru.

Kościół św. Floriana w Sosnowcu znajduje się przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego.

Komunikat biskupa sosnowieckiego

Biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak wydał komunikat w sprawie pożaru w parafii św. Floriana.

"Dzięki zaangażowaniu i ofiarności duszpasterzy parafii oraz strażaków wyniesiono i uratowano Najświętszy Sakrament oraz naczynia i szaty liturgiczne z zakrystii. Akcja ratownicza nadal trwa" - czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślił biskup sosnowiecki, "jestem wdzięczny służbom ratowniczym - Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Sosnowiec, Pogotowiu Ratunkowemu - za ofiarność przy gaszeniu pożaru i zabezpieczaniu miejsca". "Straty i zniszczenia są ogromne, chociaż jeszcze nie do końca oszacowane" - dodał.

"W najbliższą niedzielę we wszystkich parafiach naszej diecezji zostanie odczytany list skierowany do wiernych diecezji sosnowieckiej. Poinformuję także o sposobach pomocy parafii św. Floriana. Wszelką pomoc można też już teraz kierować na numer konta parafialnego. Liczę na hojność i wsparcie wszystkich ludzi dobrej woli" - czytamy w komunikacie.