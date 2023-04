Sześć inwestycji drogowych rozpocznie się w najbliższych tygodniach w Katowicach. Miasto podpisało dziś umowę z wykonawcą. Prace mają obywać się w tym samym czasie. Będą więc utrudnienia w ruchu dla kierowców. Przekazanie placów budowy zaplanowano na początek maja.

Prace w ścisłym centrum Katowic

W centrum miasta ul. Mickiewicza zostanie przedłużona do ul. Grundmanna, terenami tuż obok zajezdni PKM Katowice. Na tym odcinku zostanie również wybudowany most nad Rawą. Wartość umowy to nieco ponad 36 mln zł.

Połączenie Bogucic z al. Roździeńskiego i nowy układ na os. Tysiąclecia

Jedna z inwestycji ma ułatwić poruszanie się po mieście mieszkańcom Bogucic. Dzielnica zyska nowe połączenie z al. Roździeńskiego, pozwalające na omijanie ścisłego centrum miasta, co z kolei odciąży ruch w rejonie Ronda im. gen. Jerzego Ziętka. Powstanie przedłużenie ul. Dobrowolskiego, które za pomocą ronda połączy się z ul. Katowicką. W tym rejonie wybudowany zostanie ponadto dodatkowy odcinek ul. Mieroszewskiego - od skrzyżowania z ul. Bończyka do nowopowstałego przedłużenia ul. Dobrowolskiego. Wartość umowy to 41,8 mln zł - informuje katowicki magistrat.

Z informacji przekazanych przez firmę Budimex, która jest wykonawcą prac, wynika, że pierwszych zmian w organizacji ruchu można spodziewać się w czerwcu.

Nowy układ drogowy wybudowany zostanie na os. Tysiąclecia przy ul. Tysiąclecia 88. Ma usprawnić dojazd do stacji Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. Oddzielony zostanie ruchu pojazdów specjalnych od ruchu samochodów osobowych i ruchu pieszego.

Obecna droga dojazdowa przebiega bezpośrednio przez strefę wejściową do jednego z bloków mieszkalnych. Prace zostały oszacowane na ok. 11 mln zł. - wynika z informacji urzędu miasta.

Inwestycje w centrum i na południu

Kolejna droga wybudowana zostanie w rejonie ul. Kalinowej i ul. Wilczewskiego na południu Katowic. Ulice połączone zostaną z rondem na skrzyżowaniu ul. Bażantów i ul. Armii Krajowej. Prace będą kosztowały prawie 10 mln zł.

Drogi dla nowych budynków mieszkalnych

Powstaną nowe drogi związane z przygotowaniem terenów pod nowe osiedla mieszkaniowe. Jeden z układów powstanie w Szopienicach-Burowcu.

Nowa droga zostanie poprowadzona od ulicy Korczaka - w pobliżu wieży wodnej - w kierunku ulicy Deszczowej. Stanowić będzie ciąg komunikacyjny dla inwestycji mieszkaniowej przy ul. Korczaka, realizowanej w ramach programu Mieszkanie Plus - informuje miasto. Wartość umowy to prawie 14 mln zł.

Prace drogowe będą realizowane również przy ul. Gospodarczej - droga poprowadzi od ronda przy przystanku Kolonia Amandy w kierunku ul. Porcelanowej. Ma to poprawić komunikację podmiotom gospodarczym zlokalizowanym wzdłuż tej ulicy, w tym zrewitalizowanych obiektów Porcelany Śląskiej, będącej elementem Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki. Wartość umowy wynosi 35,6 mln zł.

Wartość tych zadań to w sumie prawie 148 mln zł, ale środki własne z budżetu miasta przeznaczone na ten cel to nieco ponad 32 mln zł, reszta pieniędzy pochodzi z dofinansowania - prawie 86 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład a 30 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Każda z tych inwestycji przyczyni się do podniesienia jakości życia naszych mieszkańców - dodaje Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.

Zanim jednak komfort mieszkańców się poprawi, trzeba liczyć się z utrudnieniami. Mamy przemyślane te projekty. Oczywiście zawsze jest uzgadniana zastępcza organizacja ruchu. Będziemy się starali jak najmniejszymi utrudnieniami te zadania realizować. Wiadomo, w centrum miasta trudno powiedzieć, że da się to zrobić niezauważalnie, szczególnie w okolicach ul. Mickiewicza w połączeniu z ul. Grundmanna, ale docelowo uzyskamy nowe połączenie, odciążenie ul. Sokolskiej i Opolskiej - mówi Monika Bryl, członek zarządu Katowickich Inwestycji S.A.