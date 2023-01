O kolejowych absurdach cenowych informujecie na Gorącą Linię RMF FM. Za bilet na pociąg PKP Intercity z Rybnika do czeskiego Bohumina trzeba zapłacić ponad 94 złote. Jeśli tym samym składem jedziemy w drugą stronę i wsiadamy w Czechach - cena na tej trasie jest niemal cztery razy niższa. Z czego wynika ta ogromna różnica?

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bilet na pociąg PKP Intercity z Rybnika do czeskiego Bohumina kosztuje dokładnie 94 złote 33 grosze. Za przejazd w drugą stronę trzeba zapłacić 125 koron czeskich: to niespełna 25 złotych.

Jest szansa, by za podróż zapłacić mniej, ale wtedy biletów - tam i z powrotem - trzeba szukać na czeskich stronach internetowych, które obsługują czeski system sprzedaży.

Różnica w cenie biletu wynika z tego, że każdy przewoźnik ma swój system sprzedaży biletów. Można wejść zarówno w jeden, jak i drugi system internetowy, sprawdzając oferty - mówi Agnieszka Urbańska z biura prasowego PKP Intercity, które odcina się od cen czeskich.

Na pytanie to, dlaczego polskie bilety na ten sam pociąg są droższe niż w Czechach, nasz reporter został odesłany do komunikatu o wysokich cenach prądu i do rzecznika PKP Intercity, który z urlopu wróci za ponad dwa tygodnie - w lutym.

Do tego czasu tańszych biletów w Polsce można szukać jeszcze w ofertach promocyjnych. Tu trzeba jednak liczyć na szczęście i kupować bilety z wyprzedzeniem.

PKP Intercity: To nie jest oferta dla przejazdów regionalnych

Agnieszka Serbeńska z PKP Intercity tłumacząc różnice cenowe podkreśla: Jesteśmy przewoźnikiem dalekobieżnym. To nie jest oferta dla przejazdów lokalnych, regionalnych.

Lokalnego połączenia na odcinku Rybnik-Bohumin nie ma jednak od prawie 2 lat. Wtedy pociągi zniknęły z powodu pandemii, a potem nie wróciły, bo zmieniły się przepisy. Tabor kolejowy musi spełnić dodatkowe warunki. To kosztowałoby półtora miliona złotych - tłumaczy Maciej Zaremba z Kolei Śląskich.

Konieczne byłoby uzyskanie przez maszynistów certyfikatów znajomości języka czeskiego, ale jesteśmy dobrej myśli, liczymy że rozwój połączeń kolejowych miedzy Śląskiem a Krajem Morawskim będzie możliwy - dodaje.

Konkretnych terminów jednak na razie brak.

