​Prototyp Izery - polskiego samochodu elektrycznego można zobaczyć w Katowicach. Jest prezentowany po raz pierwszy w przestrzeni targowej, podczas 4 Design Days w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Polski samochód elektryczny Izera / Andrzej Grygiel / PAP

Zaprezentowane będą również zaprojektowane przez sztuczną inteligencję różne wcielenia tego samochodu - mówi Marta Dobrzańska z biura prasowego 4 Design Days.

I tu dodatkowa gratka dla fanów motoryzacji, ponieważ będzie można zobaczyć Izerę w wydaniu kabrioletu w Monte Carlo, samochodu policyjnego albo w scenerii gier komputerowych czy na przykład filmu Star Wars - dodaje.

Izera ma być produkowana w Jaworznie.

Pierwsze samochody marki Izera mają opuścić fabrykę pod koniec 2025 roku - mówił w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z RMF FM Łukasz Maliczenko ze spółki ElectroMobility Poland, która ma wyprodukować Izerę.

Pierwsze zapisy planujemy w połowie 2025 roku. Realny plan oparty na ustaleniach, które mamy z naszymi partnerami technologicznymi, zakłada, że na święta Bożego Narodzenia w 2025 roku pierwsi Polacy pojadą Izerą - dodał.

Liczymy, że opóźnień, jakie były do tej pory, już nie będzie. Gwarantują nam to kluczowe partnerstwa. Pracujemy na podstawie solidnej bazy technologicznej, mamy dostęp do łańcucha dostaw. Plan na przyszły rok to prace techniczne nad pojazdem, ponadto chcemy zakończyć prace nad odświeżoną koncepcją stylistyczną i wprowadzać pojazd do industrializacji - mówił Maliczenko.

Po jednym naładowaniu Izera będzie mogła pokonać dystans 340 kilometrów (w przypadku mniejszej baterii) lub ponad 440 kilometrów (w przypadku baterii o większej pojemności).

Twórcy Izery zapowiadają, że co najmniej 60 procent komponentów do Izery powstanie w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma być gotowa w 2025 roku.