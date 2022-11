Pierwszy polski samochód elektryczny Izera ma już dwa lata opóźnienia. Pierwsze egzemplarze miały zjechać z taśmy produkcyjnej pod koniec przyszłego roku. Aktualny plan zakłada, że stanie się to dwa lata później - w 2025 roku.

Samochód Izera / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Pierwsze samochody marki Izera mają opuścić fabrykę pod koniec 2025 roku - zapowiedział w rozmowie z RMF FM Łukasz Maliczenko ze spółki ElectroMobility Poland, która ma wyprodukować Izerę.

Pierwsze zapisy planujemy w połowie 2025 roku. Realny plan oparty na ustaleniach, które mamy z naszymi partnerami technologicznymi, zakłada, że na święta Bożego Narodzenia w 2025 roku pierwsi Polacy pojadą Izerą - dodał.

Liczymy, że opóźnień, jakie były do tej pory, już nie będzie. Gwarantują nam to kluczowe partnerstwa. Pracujemy na podstawie solidnej bazy technologicznej, mamy dostęp do łańcucha dostaw. Plan na przyszły rok to prace techniczne nad pojazdem, ponadto chcemy zakończyć prace nad odświeżoną koncepcją stylistyczną i wprowadzać pojazd do industrializacji - dodaje Maliczenko.

Chińska platforma w Izerze

Po jednym naładowaniu Izera będzie mogła pokonać dystans 340 kilometrów (w przypadku mniejszej baterii) lub ponad 440 kilometrów (w przypadku baterii o większej pojemności).

Twórcy Izery zapowiadają, że co najmniej 60 procent komponentów do Izery powstanie w Polsce. Fabryka w Jaworznie ma być gotowa w 2025 roku.

Pod karoserią samochód ma mieć platformę, którą przygotuje koncern z Chin. Firma współpracuje z markami takimi jak Volvo czy Smart. Dzisiaj podpisane zostały umowy w tej sprawie.

"Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding), największa prywatna chińska grupa motoryzacyjna - lider technologii - podpisał umowę licencyjną, w ramach, której udostępni ElectroMobility Poland dedykowaną dla samochodów elektrycznych platformę SEA (Sustainable Experience Architecture). Geely Holding zostaje partnerem technologicznym pierwszej generacji pojazdów EMP, wprowadzonych na rynek pod marką Izera" - czytamy w informacji producenta Izery.

"Architektura SEA Geely Holding będzie wspierać polską markę motoryzacyjną w ambitnych wyzwaniach, dotyczących rozwoju lokalnego przemysłu motoryzacyjnego w obszarze elektromobilności. EMP planuje budowę gamy modelowej samochodów elektrycznych segmentu C. Pierwszym z modeli będzie SUV" - czytamy w informacji producenta Izery.

Do tej pory produkcja Izery pochłonęła kilkadziesiąt milionów złotych.