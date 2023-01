Po północy kolejowe służby techniczne zakończyły naprawę sieci trakcyjnej w stacji Mysłowice. Przywrócono rozkładową organizację ruchu pociągów na linii Katowice-Kraków - podała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zerwanie kolejowej sieci trakcyjnej w Mysłowicach spowodowało we wtorek rano utrudnienia w ruchu kolejowym w aglomeracji katowickiej . Między Katowicami a Mysłowicami-Brzezinką pociągi czasowo zastąpiono autobusami.

Jak przekazała w środę rano Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK, w miejscu awarii pracował pociąg sieciowy. Wcześniej lokomotywa ściągnęła pociąg towarowy, który uszkodził pantograf i zablokował przejazd przez stację.



W pierwszej kolejności o godz. 17.50 wznowiono połączenia po jednym torze przez stację Mysłowice w kierunku Oświęcimia. Wszystkie tory w stacji Mysłowice są przejezdne od godz. 00.10 - dodała.



Do zerwania trakcji przez pociąg towarowy doszło we wtorek krótko przed godziną trzecią na stacji Mysłowice. Wstrzymano tam ruch pociągów do czasu naprawy usterki. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową, a część pociągów skierowano drogą okrężną.