Po prawie czteroletniej przerwie w sobotę ponownie zostanie otwarte Planetarium Śląskie w Chorzowie. Placówka jest po rozbudowie i wielkiej modernizacji, która kosztowała ponad 150 mln zł. Zwiedzających czeka mnóstwo nowości, a na sobotę zaplanowano dodatkowe atrakcje, m.in. koncerty i pokaz z udziałem dronów.

Planetarium Śląskie / Anna Kropaczek / RMF FM

W czasie czteroletniej przebudowy w Planetarium Śląskim zmieniło wiele. Zmienił się system projekcyjny, fotele, ekran, w dalszym ciągu największy w Polsce i urządzenie, które prezentuje gwiazdy - japoński Chiron Goto III, najnowocześniejsze tego rodzaju na świecie, które jest w stanie wyświetlić 100 milionów gwiazd - mówi Jarosław Juszkiewicz z Planetarium Śląskiego. Przed przebudową za wyświetlanie w Planetarium Śląskim ciał niebieskich przez 67 lat odpowiadał kilkakrotnie modernizowany projektor Zeissa. W 2018 r. został on zdemontowany i zakonserwowany. Wkrótce będzie można go oglądać w nowej części Planetarium - Śląskim Parku Nauki.

Ekspozycje Planetarium Śląskiego skupiają się wokół trzech naukowych dziedzin: astronomii, sejsmologii i meteorologii. Możemy zobaczyć, jak powstaje deszcz, śnieg, jak tworzy się chmura i tornado. To wszystko z towarzyszeniem efektów dźwiękowych. Możemy wejść do symulatora trzęsień ziemi i odczuć na sobie prawdziwe trzęsienia, które zostały zarejestrowane przez naszą stację sejsmologiczną - podkreśla Jarosław Juszkiewicz i dodaje, że założeniem Parku Nauki jest doświadczanie. Chcemy pokazać, że pewne zjawiska można na sobie przeżyć i one istnieją naprawdę , że nauka działa - mówi.

Ekspozycje znajdują się w nowych podziemnych pomieszczeniach. Pozostał budynek główny z charakterystyczną kopułą. Kształt Planetarium Śląskiego, wymyślony przez krakowskiego architekta Zbigniewa Solawę na początku lat 50. to pewien symbol tego regionu. Jest to również zabytek - przypomina Jarosław Juszkiewicz.

Na weekend otwarcia Planetarium Śląskiego 11-12 czerwca przygotowano wiele dodatkowych atrakcji, m.in. koncerty. W sobotę na scenie przed Planetarium Śląskim wystąpią: Dawid Kwiatkowski, Król i Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" pod dyrekcją Krzesimira Dębskiego.

Wstęp na koncerty jest bezpłatny. Zwieńczy je pokaz z wykorzystaniem 50 dronów.