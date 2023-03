Niecodzienna kolizja w Marklowicach na Śląsku. Spowodował ją pies. Poszkodowany został rowerzysta, a właścicielka psa została ukarana mandatem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Wszystko to stało się na ulicy Wyzwolenia w Marklowicach. W pewnym momencie z podwórka, gdzie nie było zamkniętej bramy, wybiegł pies. Zwierzę wbiegło wprost pod koła jadącego tą ulicą rowerzysty.

Mężczyzna przewrócił się i doznał urazów, ale na szczęście nie trzeba było odwozić go do szpitala. Wezwani na miejsce policjanci za to, co się stało, ukarali mandatem właścicielkę psa. Uznano, że nie zachowała ona ostrożności związanej z posiadaniem zwierzęcia, co spowodowało zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kobieta ma do zapłacenia 1 500 złotych.