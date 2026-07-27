Petycja ws. przywrócenia onkologii dziecięcej w Katowicach

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Rodzice dzieci chorych na nowotwory apelują o wznowienie działalności oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Napisali petycję w tej sprawie m.in. do premiera. Pod petycją jest już ponad 4 tys. podpisów.

„My, niżej podpisani - rodzice dzieci chorych na nowotwory, mieszkańcy województwa śląskiego oraz wszyscy, którym leży na sercu los najmłodszych pacjentów - zwracamy się z prośbą o przywrócenie na Śląsku leczenia dzieci z guzami mózgu i z innymi guzami litymi w ośrodku GCZD w Katowicach, w którym dziecko ma na miejscu wszystko, czego potrzebuje: doświadczony zespół onkologów dziecięcych i pełne zaplecze specjalistyczne” – tak rozpoczyna się petycja skierowana do premiera, ministra zdrowia, prezesa NFZ i dyrektora śląskiego oddziału NFZ, a także do rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewody, marszałka województwa oraz do posłów i senatorów.

Kryzys w dziecięcej onkologii

Kryzys w dziecięcej onkologii trwa od początku lipca. To właśnie wtedy przestał działać oddział w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Został włączony do Śląskiego Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Sześcioosobowy zespół lekarzy z Katowic nie podjął jednak pracy w nowym miejscu. To specjaliści z doświadczeniem w leczeniu dzieci z guzami ośrodkowego układu nerwowego. Wskazywali, że w Zabrzu nie ma odpowiedniego zaplecza medycznego i diagnostycznego, którym dysponuje GCZD – tam dzieci miały szybki i łatwy dostęp do wielu specjalistów.

Z powodu braku lekarzy w Zabrzu dzieci z guzami mózgu są kierowane na dalsze leczenie do odległych ośrodków poza regionem.

„Mieliśmy na Śląsku miejsce, w którym nasze dzieci były bezpieczne. Ośrodek, w którym przez lata leczono najtrudniejsze przypadki, gdzie zespół znał każde dziecko z imienia, a w razie zagrożenia pomoc była za ścianą. Nie prosimy o nic nowego. Prosimy o przywrócenie tego, co mieliśmy - i co nam odebrano.” – napisali w petycji rodzice chorych maluchów. Podkreślają, że nie chodzi im o zamknięcie czy ograniczenie działania ośrodka w Zabrzu i że nie kwestionują pracy tamtejszych lekarzy. –„Prosimy o to, aby w Katowicach - tam, gdzie działa neurochirurgia dziecięca i całe zaplecze - przywrócono leczenie dzieci onkologicznych, zwłaszcza z guzami mózgu i innymi guzami litymi” – czytamy w petycji.

Według autorów petycji, w województwie śląskim, liczącym ponad 4 mln mieszkańców, powinny nadal funkcjonować dwa ośrodki onkologii dziecięcej, które wzajemnie się uzupełniają.

Link do petycji rodziców w sprawie wznowienia działalności oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach znajdziesz tutaj.