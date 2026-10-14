Oto nowe połączenia lotnicze z Katowic. Dokąd polecimy w sezonie zimowym?

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Ryanair ogłosił uruchomienie nowych połączeń z Katowic na sezon zimowy 2026/2027. Po raz pierwszy zimą pasażerowie będą mogli polecieć bezpośrednio do Turynu, Neapolu i Malagi. To kolejny krok w rozwoju katowickiego lotniska, które już teraz notuje rekordowe wyniki.

Nowe kierunki na zimowej mapie lotów

W środę przedstawiciele Ryanair oraz Katowice Airport poinformowali o planach przewoźnika na zbliżający się sezon zimowy. Linie lotnicze utrzymają w Katowicach bazę z trzema samolotami obsługującymi regularne połączenia. W sezonie letnim liczba maszyn wzrasta, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na loty czarterowe.

W nadchodzącym sezonie zimowym Ryanair zaoferuje z Katowic 13 tras, z czego trzy pojawią się po raz pierwszy: do Turynu, Neapolu i Malagi. To odpowiedź na rosnące zainteresowanie podróżami do południowej Europy, nawet w chłodniejszych miesiącach.

Wpływ na gospodarkę i rynek pracy

Katowicka baza Ryanair działa od października 2019 roku. Jak podkreśla przewoźnik, jego obecność w regionie znacząco wpływa na lokalną gospodarkę. Według raportu „Wpływ Ryanair na gospodarkę Polski” za 2025 rok, przygotowanego przez firmę KPMG, działalność linii lotniczej wspiera aż 2,8 tysiąca miejsc pracy i generuje 78,5 mln euro (ponad 330 mln zł) wkładu do regionalnego PKB.

Na terenie lotniska działa obecnie blisko 60 firm i instytucji, zatrudniających łącznie około 5,2 tysiąca osób. Prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne – do końca dekady zatrudnienie na lotnisku ma wzrosnąć do 7 tysięcy osób, co uczyni port jednym z największych pracodawców w województwie śląskim.

Katowice Airport bije rekordy

Katowickie lotnisko należy do największych portów regionalnych w Polsce. W 2025 roku z jego usług skorzystała rekordowa liczba 7,3 miliona pasażerów. Prognozy na bieżący rok są jeszcze bardziej imponujące – lotnisko spodziewa się obsłużyć aż 7,8 miliona podróżnych.

Port jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i jednym z największych lotnisk cargo w Polsce.