Oszustwo na wielką skalę na popularnym portalu sprzedażowym. Siedem osób zatrzymanych

Przestępczy proceder na portalu sprzedażowym
Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach.
Według ustaleń śledczych, członkowie grupy oferowali do sprzedaży maszyny budowlane – m.in. koparki, wózki widłowe oraz ciągniki – na jednym z popularnych portali internetowych.
Ofiary, przekonane o autentyczności ofert, wpłacały pieniądze, które następnie były wypłacane w bankomatach lub transferowane pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi.
Przestępczy proceder polegał na sprzedaży m.in. koparek, wózków widłowych oraz ciągników na portalu sprzedażowym. Następnie członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, aby w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach. Działalność grupy trwała co najmniej od listopada 2025 r. - informuje CBZC.
Pranie pieniędzy i blokady kont
Po wyłudzeniu pieniędzy środki były przelewane na różne konta, a następnie wpłacane na rachunki prowadzone w kryptowalutach, co miało utrudnić ich namierzenie i zabezpieczenie przez służby.
W trakcie szeroko zakrojonej akcji funkcjonariusze przeprowadzili aż 20 przeszukań na terenie Śląska i innych województw.
Zabezpieczono gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe, urządzenia elektroniczne oraz telefony komórkowe. Dodatkowo, dokonano blokad rachunków bankowych należących do podejrzanych.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa.
Wszyscy trafil też do aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.