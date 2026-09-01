Oszustwo na wielką skalę na popularnym portalu sprzedażowym. Siedem osób zatrzymanych

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Siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Jak poinformowało CBZC zatrzymani mieli dokonywać oszustw na popularnym portalu sprzedażowym, a następnie prać wyłudzone w ten sposób pieniądze. Wszyscy podejrzani trafili do tymczasowego aresztu.

Przestępczy proceder na portalu sprzedażowym

Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód w Gliwicach.

Według ustaleń śledczych, członkowie grupy oferowali do sprzedaży maszyny budowlane – m.in. koparki, wózki widłowe oraz ciągniki – na jednym z popularnych portali internetowych.

Ofiary, przekonane o autentyczności ofert, wpłacały pieniądze, które następnie były wypłacane w bankomatach lub transferowane pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi.



Przestępczy proceder polegał na sprzedaży m.in. koparek, wózków widłowych oraz ciągników na portalu sprzedażowym. Następnie członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, aby w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach. Działalność grupy trwała co najmniej od listopada 2025 r. - informuje CBZC.

Pranie pieniędzy i blokady kont

Po wyłudzeniu pieniędzy środki były przelewane na różne konta, a następnie wpłacane na rachunki prowadzone w kryptowalutach, co miało utrudnić ich namierzenie i zabezpieczenie przez służby.

W trakcie szeroko zakrojonej akcji funkcjonariusze przeprowadzili aż 20 przeszukań na terenie Śląska i innych województw.

Zabezpieczono gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe, urządzenia elektroniczne oraz telefony komórkowe. Dodatkowo, dokonano blokad rachunków bankowych należących do podejrzanych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa.

Wszyscy trafil też do aresztu. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.