Osiem osób, w tym trzech organizatorów procederu, odpowie przed sądem w Rybniku za wyłudzenie z jednego z banków 2,5 mln zł kredytów na zakup towarów. Grupę przestępczą, która wykorzystywała w oszustwach bankowość elektroniczną rozbili śląscy policjanci.

Nad sprawą przez kilka ostatnich lat pracowali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Sprawcy uzyskiwali dostęp do bankowości elektronicznej jednego z banków, poprzez nakłonienie przygodnie poznanych osób do otwarcia rachunków osobistych w tym banku i przekazania uzyskanych haseł dostępowych do bankowości online. Otwarte rachunki, przy wykorzystaniu luki w systemie bezpieczeństwa jednego z banków kredytujących zakup towarów, posłużyły do autoryzacji składanych online wniosków o udzielenie kredytu na zakup sprzętu elektronicznego na nieistniejące osoby - opisują policjanci.

Jak wynika z ustaleń śledztwa, od czerwca 2014 r. do lutego 2015 r., przy wykorzystaniu 16 rachunków bankowych, sprawcy zaciągnęli bądź usiłowali zaciągnąć ponad 400 kredytów i pożyczek o łącznej wartości około 2,5 mln zł. Zakupiony na kredyt i przesłany pocztą kurierską towar, po telefonicznej zmianie miejsca dostawy, był odbierany od kuriera w różnych miejscach publicznych.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na skierowanie przez Prokuraturę Okręgową w Gliwicach do Sądu Okręgowego w Rybniku aktu oskarżenia przeciwko 8 podejrzanym, w tym 3 organizatorom przestępczego procederu – mieszkańcom powiatu cieszyńskiego w wieku od 48 do 54 lat.

Pozostałym sprawcom – założycielom rachunków bankowych wykorzystywanych przez oszustów - zarzucono pomocnictwo do popełnienia przestępstw.

Sprawcom, którzy założyli i kierowali grupą przestępczą grozi teraz 15 lat więzienia.