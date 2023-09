Od poniedziałku 18 września br. wszystkie linie tramwajowe w Zabrzu mają powrócić na swoje stałe trasy. Będzie to możliwe po wykonaniu zasadniczej części remontów. Część prac będzie prowadzona jeszcze w kolejnych tygodniach, jednak już przy kursujących tramwajach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O przywróceniu stałych tras tramwajów w Zabrzu poinformowała prezydent miasta Małgorzata Mańka-Szulik i prezes Tramwajów Śląskich Bolesław Knapik.

Zabrze jest miastem, w którym przygotowane na perspektywę 2014-20 prace modernizacyjne spółki Tramwaje Śląskie skumulowano w ostatnim roku rozliczenia projektów. Obecnie są tam jednocześnie prowadzone trzy zadania w trzech miejscach: w dzielnicy Mikulczyce, w dzielnicy Zaborze od granicy z Rudą Śląską do browaru i w centrum wzdłuż odcinka ul. Wolności.

Koordynacja prac w tych trzech obszarach spowodowała, że wszędzie roboty zmierzają ku końcowi.

Tramwaje wracają na stałe trasy

Od poniedziałku 18 września tramwaje wrócą na swoje stałe trasy: linia nr 2 będzie kursowała w relacji: Gliwice Zajezdnia - Bytom Plac Sikorskiego, linia nr 3 w relacji: Zabrze Makoszowy Pętla- Zabrze Mikulczyce Pętla, linia nr 4 na trasie: Gliwice Zajezdnia - Zabrze Zaborze Pętla, a linia nr 5: Zabrze Zaborze Pętla - Bytom Plac Sikorskiego.

Dla tymczasowej linii nr 10, uruchomionej na czas remontu torowiska w rejonie Placu Powstańców Śląskich w Chorzowie, wprowadzona zostanie nowa trasa przejazdu w relacji: Bytom Plac Sikorskiego - Chorzów Targowisko - Chebzie Pętla - Zabrze Zaborze Pętla (dotąd tylko do Chebzia).

Prace wykończeniowe nie zakłócą ruchu tramwajów

Termin prac w Zaborzu jest określony na 20 października br. Przez ostatni miesiąc prowadzone będą prace wykończeniowe i porządkowe przy ruchu tramwajów (w tym czasie ma zgłosić inwestycję do odbioru końcowego). Zasadnicze prace budowlane w Mikulczycach zostały ukończone i wykonawca zgłosił inwestycję do odbioru. Do wykonania pozostają tam prace porządkowe.

W centrum Zabrza wykonawca realizuje ostatni fragment torowiska od skrzyżowania z ul. Miarki do skrzyżowania z ul. gen. de Gaulle’a. Pozostałe prace, w tym ułożenie warstwy ścieralnej jezdni oraz wykończenia i porządki wraz z wprowadzeniem docelowej organizacji ruchu, będą odbywały się przy ruchu tramwajów.