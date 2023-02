"Bardzo niewiele rzeczy zostało do dopięcia. Większość z nich to rzeczy porządkowe" - powiedział o zaplanowanym na czwartek otwarciu nowego stadionu w Sosnowcu Wojciech Gabryś, dyrektor techniczny Zagłębiowskiego Parku Sportowego. W skład Parku wchodzą 3 obiekty - hala sportowa, stadion i lodowisko. W czwartek w nowej hali polscy koszykarze zagrają z Austrią, a na sobotę zaplanowano oficjalne otwarcie nowego stadionu.

Nowy stadion w Sosnowcu / Wojciech Marczyk / RMF FM

Malowanie linii, testy telebimów, koszenie murawy, a także prace porządkowe wokół stadionu - to tylko niektóre działania realizowane na stadionie w Zagłębiowskim Parku Sportowym (ZPS). Ten nowy w Sosnowcu obiekt oficjalnie do użytku zostanie oddany w sobotę. W pierwszym meczu, jaki zostanie tam rozegrany, Zagłębie Sosnowiec zmierzy się w ramach Fortuna 1 Ligi z GKS-em Katowice.

Gotowe są 2 z 3 obiektów, które wchodzą w skład ZPS-u - są to hala sportowa i stadion. Wciąż trwa budowa lodowiska. Z tego powodu w czasie najbliższego meczu Zagłębia nie będzie można korzystać z całego parkingu. Miasto przygotowuje na sobotę, 25 lutego, darmową komunikację miejską na mecz i wszystkie inne wydarzenia tego dnia.

Co będzie odbywało się na stadionie?

Zagłębie Sosnowiec swój stadion będzie wynajmowało jedynie na mecze ligowe. Siedziba klubu pozostanie na obiektach przy ulicy Kresowej. Tam będzie trenował zespół prowadzony obecnie przez Dariusza Dudka.

Nie będzie to obiekt tylko i wyłącznie Zagłębia Sosnowiec. Będą mogły korzystać z niego także inne kluby - wyjaśnia Marcin Jaroszewski, dyrektor ArcelorMittal Parku. Na razie nie wiadomo, jakie kluby będą korzystać z obiektu.

Zarządzający stadionem chcą rozmawiać z PZPN-em, żeby obiekt w Sosnowcu stały się siedzibą kobiecej reprezentacji piłkarskiej.

Mieliśmy taki pomysł, by nasz stadion był narodowym stadionem kobiecej reprezentacji. Jest to jednak pomysł bardzo odważny i musimy się też liczyć tutaj ze stadionami w innych miastach. To jest też decyzja PZPN-u. My jednak chcemy gościć tutaj reprezentację kobiet w szerszym wymiarze - dodaje Jaroszewski.

"Jest to stadion bardzo praktyczny i optymalny"

Stadion będzie mógł pomieścić 11 600 widzów i - jak podkreśla dyrektor obiektu Marcin Jaroszewski - jest to stadion skrojony pod potrzeby miasta.

Jest to stadion kompaktowy i odpowiadający realiom piłki ligowej w Polsce. Nie będzie to stadion, który będzie świecił pustymi trybunami. Jest to stadion bardzo praktyczny i optymalny - wyjaśnia Marcin Jaroszewski.

Obiekt ma już za sobą wszystkie odbiory. We wtorek wizytował go również delegat PZPN-u, który musi dopuścić stadion do użytkowania przez Zagłębie.

O murawie

Problemem zawsze w okresie zimowym na stadionach w Polsce jest murawa. Mimo, że na nowym stadionie w Sosnowcu nie rozegrano jeszcze żadnego spotkania, to płyta boiska nie jest w stanie idealnym.

Murawa dobrze wygląda i można powiedzieć, że jest piękna i świeża, ale - jak małe dziecko - słaba. Jak na luty, kolor ma piękny i wierzę, że korzeń ma też mocny, ale czy tak jest, przekonamy się po pierwszym meczu - wyjaśnia Marcin Jaroszewski.

W czasie odbiorów technicznych stadionu, władze obiektu musiały wprowadzić kilka zmian - zasugerowała je m.in. straż pożarna. Jedną z ostatnich sugestii strażaków wprowadzano w życie we wtorek.

Musieliśmy zmienić rozwiązania komunikacyjne w okolicy szatni. To wymagały wymiany drzwi i pomalowania przejść - mówi Wojciech Gabryś dyrektor techniczny Zagłębiowskiego Parku Sportowego.

"Przesiadka z syrenki do porsche"

Obiekt w niczym zupełnie nie będzie przypominał wysłużonego Stadionu Ludowego w Sosnowcu.

Jak podkreśla prezes Zagłębia Sosnowiec Arkadiusz Aleksander, "jest to przesiadka z syrenki do porsche".

Stadion będzie też zarabiał

Zagłębiowski Park Sportowy, który będzie zarządzał wszystkimi obiektami położonymi niedaleko popularnej w Sosnowcu Górki Środulskiej, na obiektach będzie też oczywiście zarabiał.

Jedną z form zarobku jest wynajem lóż. W sumie na stadionie ArcelorMittal Park jest ich 8. Największa będzie należała do miasta - to tzw. loża główna. Kolejną, pod względem wielkości, wynajął sponsor obiektu. Kolejnych 6 lóż także zostało już wynajętych.