​Nową linię tramwajową okalającą sosnowieckie osiedle Zagórze oddano oficjalnie do użytku. Budowę liczącego blisko 4 km przedłużenia obecnej linii nr 15 w Zagórzu samorządowa spółka Tramwaje Śląskie rozpoczęła jesienią 2020 r. Nowa trasa ma nieco ponad trzy kilometry, po drodze jest pięć przystanków. Przejazd trwa rozkładowo sześć minut.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Nowa linia wiedzie od dotychczasowej pętli tramwajowej, przez dwupoziomowe skrzyżowanie z przelotową ul. Braci Mieroszewskich. Przecina al. Wolności i ul. ks. Blachnickiego, dalej prowadzi wzdłuż ul. Białostockiej, aby później skręcić w prawo i biegnąc obok al. Paderewskiego, dotrzeć do ul. Rydza-Śmigłego - z zakończeniem na rondzie Jana Pawła II.

Częstotliwość kursów linii nr 15 na trasie:

Katowice pl. Wolności - Zagórze Rondo Jana Pawła II jest utrzymana na dotychczasowym poziomie - co 15 minut. Przykładowe czasy przejazdu to 17 minut dla odcinka z Ronda Jana Pawła II do dworca kolejowego w Sosnowcu, 40 minut z tego samego miejsca do Centrum Przesiadkowego w Katowicach Zawodziu i 50 minut na katowicki rynek.

Poza przebudową i rozbudową układu torowego i infrastruktury przystankowej, tramwajowa inwestycja objęła rozbudowę układu drogowego fragmentu ul. Braci Mieroszewskich (wraz z dojazdem do centrum handlowego) dla stworzenia centrum przesiadkowego w rejonie nowego wiaduktu tej ulicy nad torami tramwajowymi.

Umowę z konsorcjum firm Eurovia Polska, KZN Rail i Nowak Mosty podpisano w kwietniu 2020 r., z terminem realizacji w ciągu 33 miesięcy. Wartość umowy wynosiła prawie 109 mln zł brutto.

Dotychczasowa trasa tramwaju do sosnowieckiego Zagórza była ostatnią nową linią tramwajową w aglomeracji, oddaną do użytku 1982 r. Trasa ta zakończona jest pętlą przed ul. Braci Mieroszewskich, przez co tramwaj nie obsługuje dużej części rozległego osiedla.

Niezależnie TŚ finalizują modernizacje istniejących odcinków sieci w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jako elementy projektu przygotowanego pod kątem POIiŚ lata 2014-2020. Projekt oszacowano pierwotnie na ok. 885 mln zł kosztów kwalifikowanych netto (1,088 mld zł brutto; przy ok. 562 mln zł dotacji). Według prezesa Tramwajów Śląskich obecnie jego wartość to już blisko 1,5 mld zł.