50 osób trzeba było ewakuować w nocy z budynków przy ulicy Sienkiewicza w Żywcu. Akcja była konieczna, bo operator koparki w czasie prac uszkodził gazociąg i doprowadził do wycieku gazu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do groźnej sytuacji doszło we wtorek około godziny 23. Pracownik wodociągów pracował wówczas przy ulicy Sienkiewicza 46. Operator koparki uszkodził gazociąg i doszło do wycieku gazu.

Zaalarmowane służby ze względu na zagrożenie wybuchem zdecydowały, że trzeba ewakuować 50 osób.

Operator koparki był trzeźwy.

Sprawę bada prokuratura.