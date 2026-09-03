Nawet 10 tys. po urodzeniu dziecka. W Sosnowcu ruszyło tzw. maluszkowe

RMF24

Od 1 września 2026 roku w Sosnowcu ruszył nowy, szeroko zakrojony program wsparcia rodzin. Każda rodzina, w której urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, otrzyma jednorazową zapomogę w wysokości aż 10 tysięcy złotych. To element miejskiej strategii, która ma zachęcić mieszkańców do powiększania rodzin i przeciwdziałać wyludnianiu miasta.

Rodzice w Sosnowcu (woj. śląskie), którzy powitają na świecie trzecie i kolejne dziecko, mogą otrzymać jednorazową zapomogę w wysokości 10 tysięcy złotych. Program wsparcia ruszył 1 września.

Maluszkowe – kto może liczyć na wsparcie?

Nowe świadczenie, nazwane „maluszkowym”, przysługuje każdej rodzinie, w której od 1 września 2026 roku urodzi się trzecie lub kolejne dziecko – bez względu na dochód. W przypadku narodzin wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu, rodzice również otrzymają po 10 tys. zł na każde dziecko.

To nie wszystko. Od 1 stycznia 2027 roku rodziny, w których urodzi się drugie dziecko, otrzymają jednorazowo 1 tys. zł. Taka sama kwota trafi do rodziców bliźniąt, jeśli są to pierwsze dzieci w rodzinie.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zamieszkanie z dziećmi na terenie Sosnowca oraz posiadanie ważnej Sosnowieckiej Karty Miejskiej. Wniosek o wypłatę należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od narodzin dziecka. Obsługą programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu.

„To dopiero początek” – szeroki pakiet wsparcia dla rodzin

Jak podkreślają władze miasta, „nowe świadczenie ma być wsparciem dla mieszkańców decydujących się na powiększenie rodziny”.

Uchwała przyjęta przez radnych w maju 2026 roku zastępuje dotychczasowe przepisy i podwaja wysokość świadczenia – z 5 tys. zł do 10 tys. zł na każde dziecko. Szacuje się, że koszty realizacji programu wyniosą ok. 200 tys. zł w 2026 roku oraz po ok. 1,5 mln zł w latach 2027 i 2028. Pieniądze będą pochodzić z budżetu miasta.

Maluszkowe to tylko jeden z elementów szerokiego programu „DemoTrendy”, którego celem jest spowolnienie wyludniania Sosnowca oraz zachęcenie mieszkańców do osiedlania się i posiadania dzieci.

W ramach pakietu wsparcia przewidziano m.in. ułatwienia w żłobkach i przedszkolach, wydłużenie bezpłatnych godzin pobytu dzieci w przedszkolach miejskich do 14 godzin dziennie oraz bezpłatne żywienie.