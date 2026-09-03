Dwulatka i trzylatek bez ubrań przy drodze krajowej. W domu pijani rodzice

RMF24

Policjanci z Zawiercia (woj. śląskie) zatrzymali rodziców dwuletniej dziewczynki i trzyletniego chłopca, którzy bez ubrań biegali wzdłuż drogi krajowej nr 78. Funkcjonariuszy o całym zajściu zaalarmowali przechodnie.

We wtorek przed południem przechodnie zauważyli, że przy drodze krajowej nr 78 w Zawierciu biega samotnie dwójka małych dzieci. Dwulatka i trzylatek nie mieli na sobie żadnych ubrań.

Świadkowie zdarzenia natychmiast zareagowali – okryli dzieci i zaalarmowali służby.

Pijani rodzice zaatakowali policjantów. 2-letnie dziecko trafiło do pogotowia opiekuńczego Do dramatycznych scen doszło w jednym z bloków w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie), gdzie policja została wezwana do awanturujących się rodziców dwuletniego chłopca. Zgłoszenie dotyczyło głośnej kłótni, która miała miejsce już na klatce…

Nikt nie otwierał, policjanci weszli do mieszkania przez okno

Policjanci szybko ustalili, że dzieci mieszkają na parterze pobliskiego budynku. Nikt jednak nie otwierał mieszkania. Funkcjonariusze weszli więc do niego przez otwarte okno – czyli w taki sam sposób, w jaki wydostały się z niego maluchy.

Matka miała 1,8 promila alkoholu

W mieszkaniu mundurowi zastali rodziców oraz ich trzecie, roczne dziecko. Badanie stanu trzeźwości wykazało u ojca 0,21 mg/l alkoholu (0,4 promila), natomiast u matki aż 0,89 mg/l alkoholu (1,8 promila) w wydychanym powietrzu.

Dzieci zostały zbadane przez ratowników medycznych. Na szczęście nie potrzebowały hospitalizacji. Cała trójka została przekazana pod opiekę babci.

Pijana matka zatrzymana za kółkiem. Na policję zadzwoniła jej 8-letnia córka Ośmiolatka z Dolnej Saksonii zadzwoniła na numer alarmowy z jadącego samochodu, bo za kierownicą siedziała jej nietrzeźwa matka. Przestraszona dziewczynka powiadomiła służby, gdy kobieta zaczęła jeździć zygzakiem i wielokrotnie wjeżdżać na…

Zarzuty dla rodziców

Rodzice zostali zatrzymani. Odpowiedzą za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby, nad którą ciąży obowiązek opieki. Grozi za to do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura zastosowała wobec pary środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Sprawa została również przekazana do Sądu Rodzinnego.