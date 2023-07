Od godz. 11 do godz. 20 w czwartek prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, miejscami grad. Silne porywy wiatru będą towarzyszyć również chmurom konwekcyjnym, niekoniecznie z wyładowaniami atmosferycznymi - zastrzeżono w komunikacie.

Ostrzeżenie obejmuje miasta i powiaty: będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Częstochowa, częstochowski, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, kłobucki, Mysłowice, myszkowski, pszczyński, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, zawierciański i żywiecki.