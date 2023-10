Mężczyzna spacerujący z dziećmi po lesie w gminie Mstów pod Częstochową natknął się na ludzkie szczątki. Były w stanie rozkładu.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do tego zdarzenia doszło w sobotę ok. 17:30 - informuje częstochowska policja.

Zostaliśmy poinformowani, że w Żurawiu, w gminie Mstów, spacerowicz natknął się w lesie na szczątki ludzkie - powiedziała oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, aspirant sztabowy Barbara Poznańska.

Potwierdziła, że zwłoki były w stanie znacznego rozkładu.

Portal klobucka.pl podaje, że szczątki wystawały z ziemi. Mężczyzna, które je znalazł, odprowadził dzieci do domu, wrócił, by się upewnić na co natrafił, a dopiero potem powiadomił policję.

Rzeczniczka częstochowskiej policji powiedziała portalowi, że nie wiadomo, czyje to szczątki. Do ustalenia tożsamości osoby zmarłej potrzebne będę badania genetyczne.

Sprawą zajmuje się prokuratura.