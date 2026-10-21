Kompletnie pijany kierowca tira zatrzymany na Śląsku. Szokujący wynik po badaniu alkomatem

RMF24

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Ponad 3 promile alkoholu w organizmie miał kierowca tira, którego zatrzymała policja na drodze numer 46 w Śląskiem. Mężczyzna został ujęty dzięki reakcji innego kierowcy, który zauważył niebezpieczne zachowanie na drodze i natychmiast powiadomił służby.

Jak informuje reporter RMF FM Marcin Buczek, na drodze numer 46 w okolicach Lublińca (Śląskie) doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem kierowcy ciężarówki. Policjanci zostali wezwani przez świadka, który zauważył, że tir porusza się w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i zatrzymali pojazd do kontroli.

Ponad 3 promile alkoholu

Po zatrzymaniu kierowcy przeprowadzono badanie alkomatem. Wynik był szokujący – mężczyzna prowadził ciężarówkę mając w organizmie ponad 3 promile alkoholu.

W kabinie pojazdu funkcjonariusze znaleźli także puste puszki po piwie.

Cała sytuacja mogła zakończyć się tragicznie, gdyby nie szybka reakcja innego kierowcy. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o czujność i natychmiastowe zgłaszanie podobnych przypadków, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.