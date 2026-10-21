Jest zielone światło dla ostatniego odcinka obwodnicy Gliwic. Kiedy kierowcy pojadą nową trasą?

We wtorek lokalne władze podpisały umowę z konsorcjum firm Colas Polska i Mostostal Zabrze GPBP SA, które zrealizuje budowę ostatniego fragmentu południowej obwodnicy Gliwic. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 30 mln zł, a wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację prac.
Nowa trasa połączy dzielnice i odciąży centrum
Nowy odcinek obwodnicy będzie miał 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Połączy ul. Bojkowską z ul. Rybnicką, zamykając trasę prowadzącą od węzła autostradowego Gliwice Sośnica aż do Rybnickiej.
Dzięki temu kierowcy będą mogli ominąć centrum miasta, co ma znacząco usprawnić ruch i zmniejszyć korki na mniejszych ulicach.
Jak podkreśliła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka, „to ważna inwestycja, która ułatwi codzienne podróże między dzielnicami, dojazd do pracy i wyjazd z miasta.
Liczymy też, że nowe połączenie odciąży mniejsze ulice, którymi dziś odbywa się część ruchu tranzytowego, m.in. od strony węzła Gliwice Sośnica - dodała.
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Infrastruktura dla pieszych, rowerzystów i komunikacji miejskiej
W ramach inwestycji powstaną nie tylko nowe jezdnie, ale także trasa dla pieszych i rowerzystów, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.
Przy ul. Rybnickiej rozbudowane zostanie skrzyżowanie i zamontowana sygnalizacja świetlna. Zaplanowano również nowe zjazdy na teren gliwickiego lotniska i Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów.
Prace mają potrwać 26 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza, że cała obwodnica powinna być gotowa w 2028 roku.