Jest zielone światło dla ostatniego odcinka obwodnicy Gliwic. Kiedy kierowcy pojadą nową trasą?

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Już za nieco ponad dwa lata kierowcy w Gliwicach będą mogli przejechać całą południową obwodnicą miasta bez konieczności wjeżdżania do centrum. Podpisano właśnie umowę na budowę ostatniego, 1,7-kilometrowego odcinka tej trasy, który połączy ul. Rybnicką z ul. Bojkowską. Inwestycja warta około 30 mln zł ma zakończyć się w ciągu 26 miesięcy.

We wtorek lokalne władze podpisały umowę z konsorcjum firm Colas Polska i Mostostal Zabrze GPBP SA, które zrealizuje budowę ostatniego fragmentu południowej obwodnicy Gliwic. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 30 mln zł, a wykonawca będzie miał 26 miesięcy na realizację prac.

Nowa trasa połączy dzielnice i odciąży centrum

Nowy odcinek obwodnicy będzie miał 1,7 km długości i po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Połączy ul. Bojkowską z ul. Rybnicką, zamykając trasę prowadzącą od węzła autostradowego Gliwice Sośnica aż do Rybnickiej.

Dzięki temu kierowcy będą mogli ominąć centrum miasta, co ma znacząco usprawnić ruch i zmniejszyć korki na mniejszych ulicach.

Fot. gliwice.eu

Jak podkreśliła prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka, „to ważna inwestycja, która ułatwi codzienne podróże między dzielnicami, dojazd do pracy i wyjazd z miasta.

Liczymy też, że nowe połączenie odciąży mniejsze ulice, którymi dziś odbywa się część ruchu tranzytowego, m.in. od strony węzła Gliwice Sośnica - dodała.

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Infrastruktura dla pieszych, rowerzystów i komunikacji miejskiej

W ramach inwestycji powstaną nie tylko nowe jezdnie, ale także trasa dla pieszych i rowerzystów, zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Przy ul. Rybnickiej rozbudowane zostanie skrzyżowanie i zamontowana sygnalizacja świetlna. Zaplanowano również nowe zjazdy na teren gliwickiego lotniska i Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów.

Prace mają potrwać 26 miesięcy od podpisania umowy, co oznacza, że cała obwodnica powinna być gotowa w 2028 roku.