Ważna informacja dla pasażerów z województw śląskiego i dolnośląskiego. Przewoźnik regionalny z Katowic, Koleje Śląskie, w grudniu 2022 roku uruchomi nowe połączenie - do Wrocławia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pod koniec marca Urząd Transportu Kolejowego (UTK) wydał pozytywną decyzją na wniosek Kolei Śląskich w sprawie utworzenia nowej linii z Katowic do Wrocławia.

Jak będzie kursował pociąg na trasie Katowice-Wrocław?

W swoim wniosku przewoźnik regionalny z województwa śląskiego informuje, że połączenie jest przewidziane na soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Pociąg na tej trasie będzie zatrzymywał się na następujących stacjach:

Katowice,

Chorzów Batory,

Zabrze,

Gliwice,

Strzelce Opolskie,

Opole Główne,

Brzeg,

Oława

Wrocław Główny.

Uruchomienie połączenia przewidziane na 11 grudnia 2022 roku. Zgoda UTK będzie obowiązywała do 10 grudnia 2027 roku.

Rozkład jazdy linii Katowice-Wrocław

Koleje Śląskie planują uruchomić jedno połączenie na dobę na tej trasie.

Ostateczny rozkład znajdzie się w nowym, rocznym rozkładzie jazdy kolei obowiązującym od grudnia 2022 do grudnia 2023. Oto rozkłady wstępnie przewidziane przez śląskiego przewoźnika zawarte we wniosku do UTK:

Wstępny rozkład z Katowic do Wrocławia (ostateczny zostanie opublikowany na przełomie listopada i grudnia 2022 r.):

7:57 - odjazd z Katowic,

8:03 - odjazd z Chorzowa Batorego (przyjazd: 8:02),

8:13 - odjazd z Zabrza (przyjazd: 8:12),

8:20 - odjazd z Gliwic (przyjazd: 8:19),

8:50 - odjazd ze Strzelec Opolskich (przyjazd 8:49),

9:14 - odjazd z Opola Głównego (przyjazd: 9:13),

9:37 - odjazd z Brzegu (przyjazd: 9:36),

9:45 - odjazd z Oławy (przyjazd: 9:44),

10:01 - przyjazd do Wrocławia Głównego.

Rozkład z Wrocławia do Katowic:

17:20 - odjazd z Wrocławia,

17:38 - odjazd z Oławy (przyjazd: 17:37),

17:48 - odjazd z Brzegu (przyjazd: 17:47),

18:10 - odjazd z Opola Głównego (przyjazd: 18:09),

18:34 - odjazd ze Strzelec Opolskich (przyjazd: 18:33),

19:02 - odjazd z Gliwice (przyjazd: 19:01),

19:09 - odjazd z Zabrza (przyjazd: 19:08),

19:20 - odjazd z Chorzowa Batorego (przyjazd: 19:19),

19:26 - przyjazd z Katowic.

Oto odległości pomiędzy poszczególnymi stacjami:

Katowice - 0 km

Chorzów Batory - 5,78 km

Zabrze - 18,54 km

Gliwice - 26,71 km

Strzelce Opolskie - 64,73 km

Opole Główne - 97,12 km

Brzeg - 137,24 km

Oława - 152,31 km

Wrocław Główny - 178,84 km

Koleje Śląskie nie podają ceny za połączenie

Ze względu na dynamiczną sytuacją gospodarczą kraju oraz że zgodnie z wydaną decyzja możemy kursować na tej linii dopiero od 11 grudnia, jest za wcześnie aby mówić o cenie biletu - informuje Jakub Wosik, p.o. rzecznika Kolei Śląskich.

Według obecnego pod uwagę obecny cennik Kolei Śląskich przejazd pociągiem na odcinku o odległości do 180 km (trasa Katowice-Wrocław) wynosi 33 zł, do 100 km (Katowice-Opole) - 24 zł, a powyżej 81 km (Opole-Wrocław) - 22 zł.

POLREGIO też zamierza uruchomić takie połączenie

W decyzji UTK znajduje się informacja o tym, że spółka POLREGIO również zamierza uruchomić połączenie kolejowe na trasie Katowice-Wrocław według poniższego rozkładu jazdy:

7:04 i 9:08 z Katowic,

16:12 i 19:06 z Wrocławia.

Planowane przez POLREGIO trasy miałyby się pokrywać z trasami Kolei Śląskich na odcinku Gliwice-Opole.