W poniedziałek,16 maja, wejdzie w życie nowa taryfa i nowe ceny biletów za przejazdy pociągami Kolei Śląskich. Wzrośnie większość cen, choć będą i takie, które zostaną obniżone.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Bez zmian będą dostępne oferty specjalne takie jak: SENIOR 60+, RODZINA / Śląskie dla Rodziny - KDR, przejazdy na podstawie biletów grupowych oraz biletów zintegrowanych (SUPERPAKIET i SUPERBILET), a także przejazdy z wykorzystaniem biletów sieciowych SILESIA24/EUROSILESIA24 - informują Koleje Śląskie.

Oto wszystkie zmiany, które przewoźnik zamierza wprowadzić od 16 maja:

korekta cennika podstawowego dla biletów dziennych, miesięcznych i kwartalnych (przy zachowaniu taryfy kilometrowej),

wprowadzenie specjalnego biletu 5-dniowego, zgodnie z wnioskami pasażerów pracujących w systemie hybrydowym (bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na wskazanej na bilecie relacji przez 5 kolejno następujących po sobie dni),

utrzymanie oferty RODZINA (30% zniżki dla osoby podróżującej z dzieckiem do 16. roku życia),

utrzymanie oferty Śląskie dla Rodziny - KDR (opiekun płaci 50%, dzieci 30% lub, jeśli to korzystniejsze, stosuje się ulgę ustawową - oferta obowiązuje w dni wolne od pracy),

utrzymanie biletów grupowych (grupy zorganizowane złożone z co najmniej 10 osób płacą mniej o ok. 30%),

utrzymanie biletów zintegrowanych SUPERPAKIET oraz SUPERBILET oraz biletów sieciowych SILESIA24/EUROSILESIA24,

utrzymanie oferty SENIOR 60+ (jednak z wycofaniem - z powodu małego zainteresowania - biletu "SENIOR 60+ poza szczytem"),

wycofanie biletów miesięcznych i kwartalnych na przejazdy tylko w jedną stronę,

wycofanie biletów miesięcznych z ulgą 30% i 50% (sprzedawanych w ramach oferty dla firm) oraz oferty EUROWEEKEND,

wycofanie biletów liniowych na wybranych trasach (cieszących się najmniejszym zainteresowaniem podróżnych).

Najbardziej podrożały bilety na najkrótsze przejazdy - nawet o 45 procent. Z kolei zmniejszą się opłaty za podróż na dużych odległościach - 400-500 km - nawet o 12 procent.

Zmienią się również przedziały kwotowe. Oto stary cennik:

Do 10 km - 4,5 zł

11-15 km - 5,5 zł

16-17 km - 6 zł

18-19 km - 6,5 zł

20-21 km - 7 zł

22-23 km - 7,5 zł

24-25 km - 8 zł

26-27 km - 8,5 zł

28-29 km - 9 zł

30-31 km - 9,5 zł

32-33 km - 10 zł

34-35 km - 10,5 zł

36-37 km - 11 zł

38-39 km - 11,5 zł

40-41 km - 12 zł

42-43 km - 12,5 zł

44-45 km - 13 zł

46-47 km - 13,5 zł

48-50 km - 14,1 zł

51-54 km - 14,9 zł

55-60 km - 16 zł

61-65 km - 17 zł

66-70 km - 18 zł

71-75 km - 19 zł

76-80 km - 20 zł

81-90 km - 22 zł

91-100 km - 24 zł

101-110 km - 25 zł

111-120 km - 26 zł

121-130 km - 27 zł

131-140 km - 28 zł

Od 16 maja obowiązywać będzie nowy cennik:

do 5 km - 5 zł

6-10 km - 6 zł

11-15 km - 8 zł

16-20 km - 9 zł

21-25 km - 10 zł

26-30 km - 11 zł

31-35 km - 12 zł

36-40 km - 14 zł

41-45 km - 15 zł

46-50 km - 17 zł

51-55 km - 18 zł

56-60 km - 19 zł

61-70 km - 20 zł

71-80 km - 21 zł

81-90 km - 23 zł

91-100 km - 24,5 zł

101-120 km - 27,5 zł

121-140 km - 29 zł



Każda zmiana cennika może budzić zdezorientowanie wśród podróżnych. W pełni to rozumiemy i zapewniamy, że nasz personel pomoże Państwu zarówno w doborze jak najbardziej korzystnej oferty, jak i wyjaśni kwestie zw. z majowymi zmianami. Korekta oferty jest koniecznością podyktowaną dalszym - zgodnym z oczekiwaniami podróżnych - rozwojem siatki połączeń i wielkoskalowym odnawianiem taboru, również w ramach bezwzględnie wymaganych prawem tzw. napraw rewizyjnych P4. Cały czas chcemy być dla Państwa najlepszym ekologicznym i ekonomicznym przewoźnikiem regionalnym, jednak bez najbliższych zmian nie jest to możliwe. Ponadto nowy cennik to gwarant utrzymania obecnych połączeń i dalszego planowania nowych - mówi Patrycja Tomaszczyk, Rzecznik prasowy Kolei Śląskich.



Link do starego cennika dostępny TUTAJ .