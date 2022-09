Tegoroczna edycja Silesia Marathonu, który jest największą imprezą biegową na Śląsku, będzie już czternastą z kolei. Dodatkowo jest to jedno z najważniejszych wydarzeń biegowych w kraju, który nieprzerwanie od wielu lat ściąga na Śląsk tysiące biegaczy, spragnionych niezapomnianych sportowych wrażeń.

Atmosfera tego biegu jest wyjątkowa, bo tworzą go także biegacze, pasjonaci. Do tego, na trasie można spotkać wielu kibiców, którzy wspierają zawodników – zaznacza w rozmowie z RMF FM, Bohdan Witwicki, dyrektor Silesia Marathonu.

Na trasie, na trzech dystansach - maratońskim, ultra maratońskim i półmaratońskim - będzie rywalizowało ponad 5 tysięcy biegaczy.

Silesia Marathon wyróżnia nie tylko atmosfera, ale także niespotykana nigdzie indziej trasa, prowadząca przez najpiękniejsze zakątki Śląska, usytuowane na terenie czterech miast: Katowic, Mysłowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa, perfekcyjna organizacja biegu, tysiące kibiców i meta na wyjątkowym Stadionie Śląskim - to najważniejsze składowe tego wydarzenia, które na pasjonatów biegania działają jak magnes.

Bieg jest bardzo zielony. Startujmy w Parku Śląskim, który jest porównywany przez wiele osób do Central Parku, a tam przecież metę ma maraton nowojorski. W Parku Śląskim biegacze pokonują również ostatnie kilometry maratonu, ale tym razem z góry. Trasa naszego biegu w ponad 50% prowadzi przez zielone tereny – zaznacza Bohdan Witwicki, dyrektor Silesia Marathonu.

Silesia Marathon to najbardziej zielony z miejskich, ulicznych biegów maratońskich w Polsce.

Trasa Silesia Marathon wytyczana jest w taki sposób, by zawodnicy mieszkający poza regionem mieli możliwość zobaczenia jego najbardziej charakterystycznych miejsc. Maratończycy mijają po drodze m. in. katowicki Spodek, zabudowę Strefy Kultury, Dolinę Trzech Stawów, Osiedle Nikiszowiec, siedzibę TVP Katowice, Willę Fitznera i wiele innych obiektów nawiązujących do industrialnej historii tego obszaru.

Od pierwszej edycji w 2009 roku, Silesia Marathon to wydarzenie, które składa się z biegu głównego - maratonu (42,195 km) oraz półmaratonu (21,097 km). W roku 2019 do rywalizacji dopisany został kolejny bieg – Silesia Ultramarathon rozgrywany na trasie o długości 50 km, który w tym roku zyskał status otwartych Mistrzostw Polski. W tym roku na tym dystansie wystartuje ponad 200 biegaczy. Każdy z nich musiał udowodnić, że już wcześniej rywalizował na dystansie maratońskim.

Dotychczas na Stadionie Śląskim, gdzie jest meta Silesia Marathonu, nie mieliśmy zawodów rangi mistrzostw Polski. Ten dystans 50 km jest coraz chętniej wybierany przez biegaczy i coraz częściej na międzynarodowych imprezach można na nim rywalizować. Środowisko biegów ultra walczy też oto, by ten dystans pojawił się w przyszłości na igrzyskach olimpijskich – wyjaśnia Witwicki.

Pierwsi, bo już o godz. 7:30, na trasę w niedzielę, 2 października wyruszą ultra maratończycy. Bieg główny czyli maraton rozpocznie się z przed Stadionu Śląskiego o godz. 8.00, a później na trasę wyruszy najliczniejsza grupa biegaczy czyli tych którzy wygrali dystans półmaratoński.

Niestety tak wielkie wydarzenie biegowe wiąże się również z utrudnieniami dla kierowców. Dokładne informacje o tym, które ulicy w Chorzowie, Katowicach, Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich będą zamknięte można znaleźć na stronie organizatora.

https://silesiamarathon.pl/utrudnienia-w-ruchu/