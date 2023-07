Handlarz bronią zatrzymany na lotnisku w Pyrzowicach pod Katowicami. Mężczyzna był poszukiwany przez Interpol. Straż graniczna przekazała go już policji.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymany to 45-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zgłosił się do lotniskowej odprawy, bo zamierzał lecieć do Hurghady w Egipcie.

W czasie kontroli okazało się, że dane cudzoziemca widnieją w bazie Interpolu i to pod specjalną, czerwoną notą.

Mężczyzna miał być aresztowany na podstawie nakazu wydanego przez władze Ukrainy. Chodziło o nielegalne posiadanie, kupowanie i przechowywanie broni palnej.

Teraz sprawą zatrzymanego zajmuje się policja.