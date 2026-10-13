Gaz gromadził się w studzience. Nocna ewakuacja w Lublińcu

RMF24

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W Lublińcu w województwie śląskim w nocy ewakuowano mieszkańców z powodu ulatniającego się gazu - poinformował reporter RMF FM Marcin Buczek. Nikomu nic się nie stało.

Gaz ulatniał się w rejonie jednego ze skrzyżowań, jego zapach był znacząco wyczuwalny. Jak się okazało, gromadził się w jednej ze studzienek.

Z pobliskiego budynku ewakuowano 15 mieszkańców, w tym czworo dzieci. Wszystkich przewieziono do budynku pobliskiego dworca.

Początkowo planowano też ewakuację policjantów z pobliskiej komendy. Ostatecznie jednak nie zdecydowano się na taki krok, bo znaleziono zawór gazu i odcięto jego dopływ.

Jeden ze strażaków powiedział dziennikarzowi RMF FM, że jeszcze w nocy ewakuowani lokatorzy wrócili do swoich mieszkań.