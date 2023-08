W Katowicach wypięknieje kolejne miejsce wypoczynku - trwa rewitalizacja obszaru, na którym znajdują się stawy Hubertus, Borki i Morawa. Te dwa ostatnie zostaną połączone, a cały teren o powierzchni ponad 150 hektarów Katowice nazywają... Doliną Pięciu Stawów.

Nowe kąpielisko dla mieszkańców, ścieżka pieszo-rowerowa, a także miejsce do pozostawiania pojazdów w miejscu dzikiego parkingu - to powstanie w ramach II etapu rewitalizacji katowickiej Doliny Pięciu Stawów. Katowice podpisały wartą 12,9 mln zł umowę na zaprojektowanie i wykonanie tych inwestycji, które zostaną oddane do użytku latem przyszłego roku.

Dolina Pięciu Stawów w Katowicach ma olbrzymi potencjał, by stać się miejscem na miarę cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech Stawów. Dlatego w mojej umowie z mieszkańcami zobowiązałem się, że wykonamy kompleksową rewitalizację tego miejsca - powiedział Marcin Krupa prezydent Katowic.

Dodał, że wybudowana została już nowa stanica żeglarska. Teren wokół niej zagospodarowano. Teraz czas na uporządkowanie północnej części stawu i budowę w tym miejscu plaży, placu zabaw, kręgu grillowego i traktu pieszo-rowerowego - mówi prezydent Krupa.

Przy nowej plaży powstanie boisko do siatkówki, toalety i przebieralnie. W planie jest budowa ścieżki rowerowej i parkingu. Prace mają się zakończyć latem przyszłego roku. Kolejny etap inwestycji to rewitalizacja terenu przy stawie Borki. Oba zbiorniki mają też zostać połączone.

Plan rewitalizacji Doliny 5 Stawów / Anna Kropaczek / RMF FM - reporter

Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów dotyczy terenu o powierzchni ponad 150 hektarów, z czego powierzchnia samych zbiorników wodnych wynosi 91 hektarów - czyli tyle, co 127 pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Oprócz stawu Morawa Dolinę tworzą także stawy Borki, Hubertus I, Hubertus II oraz Hubertus III.