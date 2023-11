​Chłodniejsze niż zwykle kaloryfery mogą mieć do końca tygodnia mieszkańcy Zagłębia. Jak informowaliśmy, wczoraj doszło do awarii w Elektrociepłowni Będzin. Nieszczelny był kocioł parowy. Elektrociepłownia wstrzymała dostawy ciepła. W Sosnowcu spółka Tauron Ciepło przełączyła sieć do zakładów w Łagiszy i Katowicach, ale to nie rozwiązuje całkowicie problemów.