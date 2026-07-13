Diamentowa Liga wraca na Śląsk. Lekkoatletyczna rozgrzewka w sercu Katowic

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Już 22 sierpnia rynek w Katowicach zamieni się w arenę sportowych emocji. W przeddzień Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej wielbiciele lekkiej atletyki będą mogli zobaczyć na żywo gwiazdy światowego formatu. Impreza, będąca oficjalnym wstępem do głównego mityngu Diamentowej Ligi, zapowiada się jako wyjątkowe widowisko pod gołym niebem, z udziałem najlepszych zawodników i zawodniczek globu.

W sierpniowy weekend Katowice ponownie staną się centrum lekkoatletycznego świata. Organizatorzy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej po raz kolejny postanowili rozpocząć sportowe święto już dzień wcześniej – w samym sercu miasta. 22 sierpnia rynek w Katowicach zamieni się w unikalną arenę, na której kibice będą mogli z bliska śledzić zmagania w trzech widowiskowych konkurencjach: męskim skoku wzwyż, damskim skoku w dal oraz pchnięciu kulą kobiet.

Możliwość rywalizowania, gdy kibice są w zasadzie na wyciągnięcie ręki, jest czymś niezwykłym. Robimy to wszystko dla was, tym mocniej cieszy, kiedy możecie być blisko i widzieć każdy detal naszej pracy – tak o wyjątkowej atmosferze ubiegłorocznego wydarzenia opowiadała Jarosława Mahuczich, rekordzistka świata w skoku wzwyż.

Największe gwiazdy na wyciągnięcie ręki

Tegoroczna rozgrzewka przed głównym mityngiem Diamentowej Ligi zapowiada się niezwykle emocjonująco. W pchnięciu kulą kibice zobaczą m.in. dwukrotną mistrzynię świata Chase Jackson, królową halowych mistrzostw świata Sarah Mitton, dwukrotną mistrzynię Europy Jessicę Schilder oraz złotą medalistkę olimpijską Yemisi Mabry (Ogunleye). Jak podkreśla Piotr Małachowski, dyrektor sportowy imprezy, „Jackson to dwukrotna mistrzyni świata. Schilder wiosną pchnęła aż 21,09 m, co było najlepszym rezultatem kobiety od aż 14 lat. To ona wygrała dwie ostatnie edycje mistrzostw Europy. Mitton to królowa halowych MŚ, gdzie nie schodzi z podium od trzech edycji. Z kolei Ogunleye jest wyrzutem sumienia wymienionych, bo to ona w Paryżu sensacyjnie sięgnęła po złoto olimpijskie”.

W skoku w dal pań wystąpi m.in. Malaika Mihambo, mistrzyni olimpijska z Tokio i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci niemieckiej lekkiej atletyki. W męskim konkursie skoku wzwyż szansę na pokazanie swoich umiejętności otrzyma Mateusz Kołodziejski – młody polski talent, który tej zimy dołączył do elitarnego grona zawodników z życiówką na poziomie 2,30 m.

Limitowana pula biletów i wyjątkowa atmosfera

skok o tyczce podczas zawodów lekkoatletycznych / materiały prasowe

Wstęp na lekkoatletyczne widowisko na rynku w Katowicach będzie możliwy wyłącznie dla posiadaczy biletów. Ze względu na ograniczoną przestrzeń ich liczba jest mocno limitowana, a wejściówki można zamawiać przez stronę internetową Memoriału. Organizatorzy podkreślają, że warto się spieszyć z decyzją – zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne.

Po pierwsze, tu naprawdę warto pospieszyć się z decyzją. Po drugie, zachęcamy, żeby spędzić cały weekend na Śląsku, bo tu naprawdę jest co zwiedzić. Po trzecie wreszcie, format ‘rozgrzewki’ przed głównym mityngiem jest tylko umowny. Wystąpią absolutnie najlepsi zawodnicy świata – zachęca Marek Plawgo, dyrektor ds. komunikacji wydarzenia.

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Dwa dni sportowych emocji na Śląsku

Idea dwudniowego święta lekkoatletyki na Śląsku na stałe wpisała się już w kalendarz sportowych wydarzeń regionu. 23 sierpnia na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbędzie się główna część Diamentowej Ligi, gdzie wystąpią czołowi sportowcy z całego świata, w tym Jarosława Mahuczich. Jednak już dzień wcześniej, w centrum Katowic, mieszkańcy i goście miasta będą mieli okazję zobaczyć zmagania gwiazd w wyjątkowej, miejskiej scenerii.

Lekkoatletyka na rynku w Katowicach to nie tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie, ale także niepowtarzalna atmosfera bliskości między zawodnikami a kibicami. To okazja, by poczuć puls wielkiego sportu zaledwie kilka kroków od codziennego życia miasta. Organizatorzy zapewniają, że lista startowa nie jest jeszcze zamknięta, a kolejne nazwiska zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.