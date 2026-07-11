„Pewnego dnia przychodzi moment”. Sofia Ennaoui ogłosiła koniec kariery

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„Sport dał mi znacznie więcej niż medale, wyniki, rekordy i miejsca na podium” - napisała w mediach społecznościowych lekkoatletka Sofia Ennaoui, która ogłosiła w sobotę zakończenie sportowej kariery. Urodzona w Maroku biegaczka to srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Europy w biegu na 1500 m.

Kariera niespełna 31-letniej Ennaoui była naznaczona licznymi problemami zdrowotnymi. O zakończeniu zawodowej sportowej rywalizacji poinformowała na swoim profilu na Facebooku.

„Są takie historie, które wydaje się, że będą trwały zawsze. Aż pewnego dnia przychodzi moment, w którym trzeba postawić ostatnią kropkę. Dzisiaj kończę swoją sportową karierę. Pisząc te słowa, wracam myślami do dziewczyny, która wiele lat temu przyszła na pierwszy trening, nie wiedząc jeszcze, jak bardzo lekkoatletyka zmieni jej życie. Nie wiedziała, ile razy będzie się cieszyć, ile razy płakać, jak często będzie musiała zaczynać od nowa. Nie wiedziała, dokąd zaprowadzi ją ta droga, jak wiele miejsc dzięki niej zobaczy i ilu niezwykłych ludzi spotka” - napisała biegaczka.

„Sport dał mi znacznie więcej niż medale, wyniki, rekordy i miejsca na podium. Dał mi doświadczenia, których nie da się zmierzyć stoperem. Nauczył mnie cierpliwości, pokory, odwagi, konsekwencji i podnoszenia się wtedy, kiedy wydawało się, że nie mam już siły. Pokazał mi, jak wiele człowiek może znieść, ale także jak ważne jest, aby umieć się zatrzymać, spojrzeć wokół i naprawdę przeżyć chwilę, na którą tak długo pracował” - dodała.

Polska lekkoatletka ma w dorobku srebrny (2018) i brązowy (2022) medal mistrzostw Europy w biegu na 1500 m. Na tym samym dystansie wywalczyła również srebrny (2019) i dwa brązowe (2017 i 2023) krążki halowego europejskiego czempionatu.

Ennaoui to także halowa mistrzyni Polski w biegu na 1500 metrów (2015 i 2018) oraz w biegu na 3000 metrów (2017).