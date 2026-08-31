Częstochowa zebrała podpisy. Mieszkańcy odwołają prezydenta?

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W Częstochowie zebrano odpowiednią liczbę podpisów poparcia do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka i rady miasta – wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Komisarz wyborczy nie wydał jeszcze postanowienia o przeprowadzeniu referendum. Na prezydencie ciążą prokuratorskie zarzuty korupcyjne, jest objęty zakazem pełnienia funkcji i zakazem wstępu do urzędu miasta.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk na konferencji prasowej w związku z planowanym zakończeniem prac na wałach przeciwpowodziowych kanału Kucelinka w Częstochowie, 2025 r. Fot. Waldemar Deska

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk na konferencji prasowej w związku z planowanym zakończeniem prac na wałach przeciwpowodziowych kanału Kucelinka w Częstochowie, 2025 r. Fot. Waldemar Deska / PAP

Wniosek o przeprowadzenie referendum musiało poprzeć co najmniej 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców Częstochowy, czyli 15,9 tys. osób.

Według raportu z weryfikacji podpisów poparcia, który opublikowała w poniedziałek delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie , sprawdzono 21,7 tys. podpisów. Spośród nich 16,2 tys. zweryfikowano jako prawidłowe, a 5,4 jako błędne. Tym samym przekroczono wymagany limit.

Komisarz wyborczy z delegatury KBW nie wydał jeszcze postanowienia o przeprowadzeniu referendum.

Dlaczego chcą odwołać prezydenta Częstochowy?

Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy nie powinien nadal być prezydentem Częstochowy, ponieważ ciążą na nim prokuratorskie zarzuty korupcyjne, jest objęty zakazem pełnienia funkcji i zakazem wstępu do urzędu miasta. Do tego mają pretensje m.in. o brak dużych inwestorów oraz brak budowy stadionu dla Rakowa Częstochowa.

Głównym zarzutem wobec Rady Miasta Częstochowy, w której większość na Lewica i Koalicji Obywatelska, jest nieprzegłosowanie uchwały o referendum ws. odwołania prezydenta miasta. Wówczas nie byłoby konieczności zbierania podpisów poparcia pod wnioskiem mieszkańców.

Matyjaszczyk twierdzi, że jest niewinny

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk konsekwentnie twierdzi, że jest niewinny. Na początku czerwca w mediach społecznościowych opublikował treść uzasadnienia odmowy jego tymczasowego aresztowania, które przygotował Sąd Okręgowy w Katowicach. Wynika z niego, że zarzuty dotyczące przyjmowania łapówek mogą być oparte na pomówieniu.

Referendum w Częstochowie. Jaka frekwencja, by wyniki były ważne?

Aby wyniki referendum były ważne, do urn musi iść co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy wzięli udział w wyborze władz samorządowych. W przypadku prezydenta Częstochowy to 46,6 tys., a w przypadku rady miasta 48,8 tys. osób.