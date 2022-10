Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali trzy kolejne osoby podejrzane o udział w gangu jastrzębskich pseudokibiców, którzy wprowadzali do obrotu narkotyki oraz nowe substancje psychoaktywne. Łącznie w śledztwie zatrzymano już 19 osób.

/ CBŚP /

Katowickie CBŚP zatrzymało kolejne trzy osoby w ramach sprawy dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się multiprzestępczością, wywodzącej się ze środowiska pseudokibiców. Podczas akcji policjanci przejęli pół kilograma substancji psychoaktywnej, z której można uzyskać ponad 5 tys. działek handlowych, a także tabletki MDMA i 2CB.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie usłyszeli zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych, uczynienia sobie z tego stałego źródła dochodu, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zmuszania groźbą innych osób do sprzedaży nielegalnych substancji. Decyzją sądu dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

/ CBŚP /

"Przeprowadzona akcja jest kolejnym uderzeniem w prowadzonym od roku śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków i dopalaczy" - informuje CBŚP.

Według ustaleń śledczych członkowie gangu, działającego od 2017 roku w Jastrzębiu-Zdroju i okolicznych miast, zajmowali się również wymuszeniami zwrotów długów za narkotyki. Według śledczych członkowie gangu mogli wprowadzić na rynek co najmniej 100 kg narkotyków.

W tej sprawie zarzuty usłyszało już 19 podejrzanych, z czego 12 jest tymczasowo aresztowanych. Niektórzy z nich przebywają w zakładach karnych w związku z popełnieniem przestępstw w innych sprawach.

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa przestępcza dążyła do stworzenia monopolu na handel narkotykami i dopalaczami na terenie Jastrzębia-Zdroju.