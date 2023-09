Kilkanaście węży i jaszczurek zabrali z mieszkania w centrum Bytomia policjanci wspólnie z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii. Właściciel zwierząt posiadał co prawda stosowne zezwolenia na ich hodowanie, ale według służb, nie zapewnił wszystkim wymaganej przepisami opieki.

/ Policja Bytom / Policja

Egzotyczne węże i jaszczurki oraz pająki i szczury były trzymane w plastikowych pudełkach. Według służb właściciel nie zapewnił należytej opieki 27 pytonom i 9 gekonom.

Powiatowy Inspektor Weterynarii zobowiązał mężczyznę do poprawy w warunków, w jakich przebywają zwierzęta.

Policjanci przypominają, że zwierzę to jest zabawka a istota żywa, która czuje i cierpi. Jeśli nie potrafimy w odpowiedni sposób zadbać o jego potrzeby, nie decydujmy się na zakup.

Znęcanie się nad zwierzętami jest przestępstwem. Grozi za to do 3 lat więzienia, a w przypadku, gdy sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem, do 5 lat pozbawienia wolności.

Hodowla zwierząt egzotycznych wymaga zezwoleń, bo Polska jest stroną Konwencji Waszyngtońskiej o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (w skrócie CITES). Pozwala ona kontrolować, czy handel przedstawicielami tych gatunków nie zagraża ich przetrwaniu.