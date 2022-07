Najkrótsza w Europie, licząca zaledwie 4 przystanki linia tramwajowa, która funkcjonowała w Bytomiu, przechodzi do historii. Dziś jeżdżący tam historyczny wagon linii numer 38 ostatni raz przemierza starą trasę. Niebawem zacznie się remont całej ulicy. W przyszłym roku trasa zostanie wydłużona i oprócz starego wozu będą tam kursować także nowoczesne tramwaje.

Wagon linii numer 38 / Marcin Buczek / RMF FM

Mieszkam na Piekarskiej od urodzenia. Tym tramwajem do centrum też jeżdżę "od zawsze". Przywykłem do tego, że w czasie jazdy trzęsie, a siedzenia są twarde, bo drewniane. Stary tramwaj, to tak się nim jedzie - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Kuba, czekający na jednym z przystanków w Bytomiu. Jak dodał, zawsze jeździ "do końca", choć to zaledwie 4 przystanki.

Wnętrzne historycznego bytomskiego tramwaju w czasie jednego z ostatnich kursów na dotychczasowej trasie Marcin Buczek / RMF FM

Dzięki tej linii zaczęło się moje zainteresowanie komunikacją miejską. To, że stary tramwaj tutaj jeździł, najpierw zaprowadziło mnie w szeregi Klubu Miłośników Transportu Miejskiego, a potem do firmy Tramwaje Śląskie - mówił reporterowi RMF FM motorniczy Jakub Drogoś. Jeżdżę praktycznie po swoim podwórku. Znam prawie wszystkich pasażerów. Wiem, kogo, o której godzinie i na którym przystanku się spodziewać - opisywał.

Stary tramwaj obsługujący linię numer 38 w Bytomiu / Marcin Buczek / RMF FM

Od 23 lipca linia numer 38 zostanie czasowo zawieszona.

Po przebudowie ulica Piekarska w Bytomiu zmieni się nie do poznania. Trasa linii nr 38 zostanie wydłużona do placu Sikorskiego, a do jej obsługi mają być posyłane dwa wagony - historyczny oraz nowoczesny tramwaj.

Bytomska linia numer 38 ma nieco ponad kilometr i jest najkrótszą tramwajową trasą w Europie. / Marcin Buczek / RMF FM

Przebudowa ma się zakończyć na początku lipca przyszłego roku.