Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Al Gore ma być gościem konferencji ABSL Summit, która odbędzie się w Katowicach od 30 maja do 1 czerwca. Głównym tematem spotkania będzie funkcjonowanie biznesów w obliczu zmian geopolitycznych, ekonomicznych i społecznych.

ABSL (Association of Business Services Leaders) oznacza Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, reprezentuje on sektor usług biznesowych w Polsce. Zrzesza 220 światowych firm, zatrudniających w Polsce ok. 355 tys. osób. Należy do nich ponad 1,6 tys. centrów usług w ponad 60 miastach.



Co to jest ABSL Summit?

ABSL Summit to jedno z największych wydarzeń biznesowych w Europie Środkowej. Jak poinformowano na poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach, jego tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 30 maja - 1 czerwca w gmachu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji. Poprzednio ABSL Summit gościł w Katowicach w 2016 r.

Dyrektor zarządzający ABSL Paweł Panczyj powiedział we wtorek, że konferencje ABSL Summit organizowane są co roku, aby mówić, w jakim miejscu jest sektor i jak planuje się rozwijać.

Cytat Zmiany, które dzieją się w ciągu ostatnich czterech tygodni sprawiły, że też zmieniliśmy podejście do konferencji. Wcześniej chcieliśmy zastanawiać się, jak pracować nad tworzeniem talentu, czyli poszerzaniem dostępu do pracowników w standardowych sytuacjach - wskazał.

Tematy ABSL Summit w 2022 roku

Oczywiście sytuacja covidowa nigdy nie była standardowa - zastrzegł.

Natomiast kwestia Ukrainy, kwestia ponad 2,1 mln osób, które wjechały na teren Polski z Ukrainy, to jest ogromne wyzwanie. Patrzymy, w jaki sposób ta sytuacja wpłynie na nasz rozwój, czy to jest kwestia, która pomoże nam, czy to jest kwestia, w której my powinniśmy pomóc tworząc i oferując miejsca pracy, asymilując te osoby czasowo lub na stałe - zaznaczył.

Cytat To będą główne tematy. Będziemy również chcieli zastanowić się szerzej, na ile kwestie bezpieczeństwa geopolitycznego wpływają na gospodarkę i ekonomię" - zasygnalizował przedstawiciel ABSL. "To, na czym nam wszystkim zależy, to przede wszystkim spokój. Nawet jeśli sytuacja jest złożona, tylko podchodząc do niej na spokojnie, analitycznie, możemy coś zaplanować, wdrożyć i zobaczyć, jak się to rozwija - wyjaśnił.

Dlaczego Katowice?

Panczyj zaznaczył ponadto, że tegoroczny wybór Katowic jako lokalizacji wydarzenia wynika z tego, że miasto i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, którego jest częścią, są w piątce najważniejszych ośrodków branży w Polsce. Prezydent Katowic Marcin Krupa wskazał, że w ciągu ostatnich czterech lat w Katowicach i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii miał miejsce 70-procentowy wzrost zatrudnienia w branży. W 114 centrach usług biznesowych pracuje tam ponad 27 tys. osób.

"Facing a Challenging Future" - tegoroczny temat ABSL Summit - będzie znakomitym punktem wyjścia do dyskusji o wieloaspektowych wyzwaniach, które uczą nas daleko idącej elastyczności, umiejętności dostosowania się do zmieniającej się rzeczywistości oraz współpracy - mówił Krupa.

Cytat Oprócz wątku biznesowego, nie sposób pominąć temat wojny w Ukrainie, która nieodwracalnie zmieniła naszą biznesową codzienność i nas samych. Jestem niezmiernie wdzięczny, że przy organizacji pomocy dla Ukrainy jako miasto możemy liczyć na wsparcie naszych inwestorów z sektora usług biznesowych. Dzięki otwartości na systemową współpracę okazuje się, że Katowice są nie tylko bezpieczną przystanią dla biznesu, ale również dla uchodźców z Ukrainy - dodał.

Prezydent Katowic zapowiedział, że w tym roku gościem ABSL Summit będzie b. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, laureat Pokojowej Nagrody Nobla Al Gore, który - jak przypomniał - był już w tym mieście na szczycie klimatycznym ONZ COP24 w 2018 r.

Goście ABSL Summit w poprzednich latach

W ubiegłych latach wśród gości wydarzenia byli:

były prezydent USA Bill Clinton,

byłe sekretarz stanu USA Madeleine Albright oraz Condoleezza Rice,

b. premierzy Wielkiej Brytanii Tony Blair oraz David Cameron,

b. prezydent Polski Lech Wałęsa,

byli premierzy - Jan Krzysztof Bielecki oraz Jerzy Buzek,

a także obecny szef rządu Mateusz Morawiecki.

W tym roku konferencja ABSL Summit organizowana jest po raz dwunasty.

Sektor usług dla biznesu należy do najszybciej rozwijających się i generujących najwięcej miejsc pracy obszarów polskiej gospodarki. Liderami są: Kraków, Warszawa, Wrocław, Trójmiasto i Katowice wraz z GZM. Wielu pracowników sektor BSS zatrudnia też w Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie.