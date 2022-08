Już w kolejny weekend, 26-29 sierpnia, rozpoczynają się Dni Bielska-Białej 2022. W programie wiele atrakcji, także w kolejny weekend, 2-4 września. W związku z organizacją święta miasta, już od najbliższego wtorku, mieszkańcy muszą spodziewać się utrudnień w ruchu.

/ Urząd Miasta w Bielsku-Białej / Materiały prasowe



W Bielsku-Białej trwają przygotowania do święta miasta. To oznacza, że od najbliższego wtorku mieszkańcy musza się przygotować na utrudnienia w ruchu. Od 23 sierpnia do 25 sierpnia częściowo wyłączony z ruchu będzie plac Ratuszowy- powstaje tam bowiem scena.

Od 25 sierpnia (czwartek) od godz. 18.00 do 27 sierpnia (sobota) wyłączony zostanie z ruchu cały pl. Ratuszowy oraz parking przy ul. Romana Dmowskiego.

Od 1 września (czwartek) do 5 września (poniedziałek) czasowo wstrzymany zostanie ruch na odcinku ulicy 11 listopada przy skrzyżowaniu z ulicą Wyzwolenia .

Z kolei od 4 września (niedziela) do 5 września (poniedziałek) czasowe wstrzymany zostanie ruch na odcinku ulicy 11 listopada od skrzyżowania z ulicą Szkolną do przejścia podziemnego pod ulicą Żywiecką wraz z sięgaczem do ulicy ks. Stanisława Stojałowskiego oraz na ulicy Wyzwolenia od ronda z ulicą ks. Stanisława Stojałowskiego do skrzyżowania z ulicą Ignacego Jana Paderewskiego

Program obchodów Dnia Bielska-Białej znajdziecie tutaj>>>>>>>