W sobotę w katowickim Szpitalu Specjalistycznym im. Emila Michałowskiego prowadzone będą bezpłatne badania PSA dla mężczyzn. By wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie od lekarza. "PSA o czynnik wskazujący na ryzyko występowania raka prostaty" – wyjaśnia prof. Igar Mol, kierownik medyczny katowickiego szpitala.

Fiolki do pobierania krwi (zdj. ilustracyjne) / Grzegorz Michałowski / PAP

PSA to badanie krwi, które pozwala wcześnie zdiagnozować raka prostaty. Sobotnia akcja profilaktyczna będzie prowadzona w katowickim szpitalu w godz. 9-12. Aby wziąć w niej udział, wystarczy zadzwonić pod numer: 513 676 337 i umówić się na wizytę.

PSA to nie jest bezpośredni marker. To jest marker wskazujący na ryzyko występowania raka - wyjaśnia prof. Igar Mol, prezes katowickiego szpitala i jednocześnie jego kierownik medyczny. Badania mogą pomóc ujawnić podwyższony poziom PSA i ustawić dalszą ścieżkę diagnostyczną dla takich osób - dodaje.

"Pacjent nie odczuwa żadnego bólu"

Prof. Mol podkreśla, że rak prostaty nazywany jest przez urologów chorobą "podwójnie złośliwą". Po pierwsze - to jest choroba nowotworowa ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Druga złośliwość tej choroby polega na tym, że ona - aż do ostatniego stadium - przebiega bezobjawowo. To jest główny problem w diagnostyce raka prostaty. Pacjent nie odczuwa żadnego bólu, żadnych innych dolegliwości. Czuje się zdrowy - opisuje ekspert. W tej sytuacji jedyną drogą do jak najwcześniejszego zdiagnozowania raka prostaty są profilaktyczne badania.

Plakat zapowiadający akcję / Materiały prasowe

Prof. Mol przyznaje, że statystyki dot. diagnostyki raka prostaty nieco się poprawiają, ale nadal są niezadowalające. Wielu pacjentów zgłasza się do lekarza zbyt późno.

Dzisiaj rak prostaty młodnieje. Nikogo nie można zaskoczyć pacjentem z rakiem prostaty w wieku 47, 49 czy 50 lat. Widzimy to, zdajemy sobie sprawę, że niedługo rak prostaty wyjdzie na pierwsze miejsce wśród chorób nowotworowych. Dzisiaj zajmuje stabilne drugie miejsce, jeśli chodzi o liczbę zachorowań - wylicza urolog. Podkreśla jednocześnie, że pierwsze stadium raka prostaty jest absolutnie wyleczalne.

Prof. Igar Mol o diagnostyce i leczeniu raka prostaty Materiały prasowe

W 2022 r. w katowickim szpitalu wykonano ponad 1,5 tys. biopsji prostaty. Niemal u co drugiego pacjenta, który przeszedł biopsję, został ujawniony rak.

Jakie są objawy problemów z prostatą?

Eksperci zwracają uwagę, że każdy mężczyzna po 40. roku życia powinien regularnie badać gruczoł krokowy u urologa.

Najczęstszymi objawami problemów z prostatą są: częste oddawanie moczu oraz trudności z tym związane, nagłe parcie na pęcherz, a także słaby lub przerywany strumień moczu i wydłużony czas jego oddawania. Może pojawić się także wrażenie nie do końca opróżnionego pęcherza.