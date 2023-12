Jazda szolą górniczą 320 metrów w dół, spacer korytarzami kopalni, przejazd kolejką podwieszaną, górnicza szychta - tego wszystkiego można doświadczyć na terenie zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu. Z okazji Barbórki na zwiedzających czekają również dodatkowe atrakcje.

Aby zjechać do poziomu 320 metrów, turyści otrzymują kask oraz latarkę. Chętni mogą dostać również ubranie górnicze i sprzęt. Turystów po kopalni oprowadzają przewodnicy, którzy kiedyś pracowali jako górnicy.

Turyści pod ziemią znajdą się, dzięki autentycznej sztolni. Takiej samej używają codziennie górnicy pracujący w czynnych kopalniach.

Podczas spaceru górniczymi chodnikami można usłyszeć historię kopalni, która sięga do początku XX wieku. Zwiedzający zapoznają się z rozwojem techniki górniczej oraz przejadą się elektryczną kolejką podwieszaną. Pod ziemią można na własne oczy zobaczyć kombajny górnicze oraz maszyny do urabiania skał i węgla.

Zwiedzający mogą ruszyć na wyprawę "mroki kopalni" i zobaczyć najgłębsze i najbardziej surowe rejony Guido. Na poziomie 355 metrów, przy świetle własnej latarki można zobaczyć ostatnią czynną ścianę wydobywczą, która była eksploatowana w drugiej połowie XX wieku. Kopalnia została zachowana w takim stanie, w jakim ponad 20 lat temu zostawili ją górnicy.





Praca górnika jest bardzo ciężka oraz niebezpieczna. Powietrze, ogień, woda i ziemia - te 4 żywioły na każdym kroku stawiają górnikowi wymagania. My się musimy na każdym kroku z nimi zmierzać. Zagrożenia gazowe, tąpaniami, pożarowe, im głębiej sięgamy to zagrożenia klimatyczne, a więc tych zagrożeń jest mnóstwo - podkreślił przewodnik Kopalni Guido oraz emerytowany górnik Roman Chytry.

Święta Barbara jest patronką górników. Co roku 4 grudnia obchodzona jest Barbórka. Ulicami śląskich miast maszerują orkiestry, organizowane msze święte oraz huczne biesiady. Specjalnie na tę okazję górnicy ubierają się na galowo, a na głowie mają czapki górnicze z pióropuszami.



Barbórka została wpisana na listę Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. To jest naprawdę coś, co zostawia swój ślad tradycji. To jest coś naprawdę ważnego dla każdego górnika - skomentował przewodnik.





Historię św. Barbary oraz tradycje związane z obchodami Barbórki na Śląsku można poznać podczas specjalnego wydarzenia, które odbywa się w Kopalni Guido do 21 grudnia. Na "Barbórkowym zwiedzaniu" na najmłodszych w podziemiach kopalni czekać będzie również Skarbnik.





Skarbnik to taki dawny bhp-owiec, który nie lubił jak górnicy się głośno zachowują na dole i przeklinają, gwiżdżą czy śpiewają. Teraz pozostał już jedynie w naszych legendach, chociaż w Guido można go spotkać. Dzieci na pewno go spotkają w naszych podziemiach. Może troszkę przestraszyć, ale również przestrzec, porozmawiać i wyczarować coś ze swojego worka - opisał emerytowany górnik.





Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido działa na bazie historycznej kopalni, powstałej w 1855 r. W 1967 r. utworzono tam kopalnię doświadczalną, a w latach 1982-96 funkcjonował Skansen Górniczy Guido. Od czasu ponownego otwarcia dla ruchu turystycznego w czerwcu 2007 r. w kopalni udostępniono turystom oba jej główne poziomy: 170 m i 320 m oraz udostępniony z tego drugiego poziom 355 m - łącznie to ponad 4 km podziemnych tras turystycznych.

Kopalnia Guido to jedna z największych atrakcji turystycznych woj. śląskiego.