​Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przesunęła z 16 stycznia na "prawdopodobnie 28 lutego" wdrożenie nowego portalu, aplikacji Transport GZM oraz nowej taryfy czasowej Zarządu Transportu Metropolitalnego - poinformowało w środę biuro prasowe GZM.

Prace nad portalem i aplikacją Transport GZM, które mają docelowo zastąpić dotychczasowy system Śląskiej Karty Usług Publicznych, trwają od wielu miesięcy. W grudniu ub. roku Metropolia informowała o przyjęciu nowej taryfy "Podróż Start/Stop", która miała wejść w życie 16 stycznia, wraz z uruchomieniem Transportu GZM.

W środę Łukasz Zych z biura prasowego GZM poinformował, że z powodu "intensywnych prac nad aplikacją" nie 16 stycznia, a "prawdopodobnie 28 lutego" br. wejdzie w życie nowa taryfa ZTM, a wraz z nią nowe rozwiązania dostępne w opcji "Podróż Start/Stop". Zych wyjaśnił, że taryfa wejdzie w życie, gdy wykonawca przygotuje ostateczną wersję aplikacji.

Trwają odbiory nowej aplikacji, która będzie podstawą nowego systemu sprzedaży biletów. Dopracowujemy produkt, aby w dniu, w którym udostępnimy go pasażerom, był jak najlepszej jakości - zaznaczył, cytowany przez Zycha, członek zarządu GZM Jacek Brzezinka.

W związku z przesunięciem daty wejścia w życie nowej taryfy, zakup biletów za pomocą aplikacji Mobilny ŚKUP ma być możliwy dłużej, do momentu, w którym nowa aplikacja będzie gotowa.

Władze GZM przekonują, że nowe aplikacja i portal pozwolą na bardziej elastyczne opłacanie podróży komunikacją ZTM. W ramach funkcjonalności "Podróż Start/Stop" aplikacja sama naliczy opłatę za przejazd, wybierając najkorzystniejsze dla pasażera rozwiązanie. Pasażer, rozpoczynając podróż, będzie tylko skanował w pojeździe kod QR lub wpisywał znajdujący się w nim odpowiedni kod.

Pojawią się również nowe przedziały czasowe:

5-cio-, 10-cio i 15-stominutowe, krótsze niż dla obecnych biletów jednorazowych/krótkookresowych. Opłata za podróż do 5 minut docelowo będzie wynosiła 2 zł. Jednak w początkowym okresie ma być obniżona do 1 zł. Przejazd od 5 do 10 minut ma kosztować 3 zł, a od 10 do 15 minut - 3,50. Opłaty ulgowe będą o połowę tańsze.

Wybór opcji "Podróż Start/Stop" sprawi, że pasażer za wszystkie przejazdy w ciągu dnia nie zapłaci więcej, niż wartość biletu dziennego, czyli 12 zł. Będzie to możliwe dzięki agregacji opłat - pod koniec dnia system zsumuje opłaty wniesione przez pasażera w ciągu dnia. Jeśli suma opłat przekroczy wartość biletu dziennego, system anuluje opłaty z tego dnia i pobierze opłatę za bilet dzienny.

Przy wyliczaniu najkorzystniejszej dla pasażera opłaty w opcji "Podróż Start/Stop" system uwzględni nie tylko czasy poszczególnych przejazdów, ale też ew. przesiadki, trwające nie dłużej niż 30 minut. Wówczas system pod koniec dnia rozliczy tę kolejną podróż jako kontynuację czasu z poprzedniego pojazdu. Aby z tego skorzystać, pasażer będzie musiał za pomocą aplikacji zarejestrować wyjście z pojazdu, a potem wznowić podróż w ciągu 30 minut.

Nowa aplikacja Transport GZM, która ma być dla pasażera głównym elementem systemu online ŚKUP, ma działać wraz z nowym portalem internetowym o tej samej nazwie. Aplikacja ma dawać możliwość m.in. zarządzania kontem ŚKUP, samodzielnego kodowania ulg, zakupu i zwrotu biletów, sprawdzania połączeń, planowania podróży czy generowania faktur.

Dotychczasowy system ŚKUP był zamówiony przez związek komunalny będący poprzednikiem Zarządu Transportu Metropolitalnego, czyli obecnego organizatora komunikacji w GZM. System ŚKUP od początku był krytykowany przez mieszkańców jako podatny na awarie, trudny w obsłudze i niefunkcjonalny. Przetarg na wykonanie modyfikacji rozwiązania GZM ogłosiła w grudniu 2020 r. W połowie ub. roku rozstrzygnęła postępowanie, wybierając jedyną ofertę dotychczasowego wykonawcy, Asseco, za 122,8 mln zł brutto.

Zmodernizowany system ma działać online, co przyspieszy zapisywanie transakcji. W nowej odsłonie karta będzie jednym z możliwych identyfikatorów danych znajdujących się w chmurze, a nie ich nośnikiem (pozostałymi będą nowe Metrokarty a także własne karty płatnicze). Dzięki tej zmianie będzie można korzystać z systemu bez potrzeby używania karty, za pośrednictwem mobilnej aplikacji.

Ostatnio GZM zmieniła taryfę ZTM 17 października br.; ceny biletów - poza długoterminowymi, które pozostały bez zmian - wzrosły do wskaźnika inflacji. Wprowadzono jednolitą taryfę czasową dla biletów jednorazowych, zamiast taryfy strefowo-czasowej. Ceny krótkookresowych biletów elektronicznych pozostają niższe niż papierowych.

Metropolia akcentuje przy tym, że wszystkie ceny biletów, poza opcją "Podróż Start/Stop", pozostaną wraz z wejściem tej taryfy bez zmian.