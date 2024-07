Ratownicy dotarli do 32-letniego górnika, który zaginął po czwartkowym wstrząsie w kopalni Rydułtowy. "Mężczyzna był przytomny"- poinformowała Polska Grupa Górnicza. Górnik został już przetransportowany na powierzchnię, a niedługo później zabrał go śmigłowiec LPR.

Śmigłowiec LPR przed kopalnią Rydułtowy / Michał Meissner / PAP

Przebieg akcji ratunkowej

Najpierw górnik został przetransportowany w asyście lekarskiej do bazy ratowniczej pod ziemią. Miał problemy z oddychaniem w pozycji leżącej. Po godz. 17 kopalnianą windą wywieziono go na powierzchnię i po godz. 18 przekazano ekipie medycznej śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wcześniej sprowadzono do kopalni na wezwanie kierownictwa akcji ratowniczej. Odnalezionym jest 32-letni sztygar oddziału elektrycznego, od 7 lat pracujący w kopalni pod ziemią.

Mężczyzna przetrwał ponad 50 godzin w ekstremalnych warunkach, w atmosferze o stężeniu metanu zbliżającym się do 5 proc., temperaturze przekraczającej 32 stopnie Celsjusza, przy bardzo wysokiej wilgotności powietrza - informuje Polska Grupa Górnicza.

Wcześniej informowaliśmy, że ratownicy dotarli do górnika, który zaginął w kopalni Rydułtowy. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach poinformował, że mężczyzna żyje.

Dziś, przed godz. 14.00 ratownicy dotarli do ostatniego z górników, który znajdował się pod ziemią. Górnik jest przygotowany do transportu na powierzchnię. Został odnaleziony przytomny, komunikatywny - mówił podczas konferencji prasowej Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej.

Działania ratownicze były prowadzone z wykorzystaniem wszystkich możliwych technik. Sprawnie i skutecznie. W działaniach brało udział 84 zastępy ratowników. Górnik został znaleziony w pobliżu chodnika 6 (tzw. zetka), niedaleko od telefonu, gdzie ostatnio była prowadzona rozmowa. Transport mężczyzny będzie trwał około 2 godzin - podsumował akcję.

Mężczyzna został opatrzony przez lekarza. Dalsze czynności będą miały miejsce na powierzchni.

Czterech rannych górników po czwartkowym wstrząsie nadal jest w szpitalach. Ich stan jest stabilny i nie zagraża życiu.

Wstrząsy w kopalni Rydułtowy

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie wstrząsu w kopalni Rydułtowy, w wyniku którego rannych zostało 17 górników. Jeden z nich zginął.



Rzeczniczka gliwickiej prokuratury Karina Spruś poinformowała, że postępowanie będzie toczyło się pod kątem sprowadzenia zdarzenia, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób.

Do silnego wstrząsu w kopalni Rydułtowy doszło w czwartek (11 lipca) o godz. 8.16. W zagrożonym rejonie 1150 m pod ziemią było 78 górników, którzy prowadzili prace konserwacyjne maszyn i urządzeń. 76 z nich zostało wycofanych, 17 górników trafiło do szpitali. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Część poszkodowanych wróciła już do domów.

Od czwartkowego rana trwało poszukiwanie dwóch pozostałych górników. W czwartek wieczorem Polska Grupa Górnicza przekazała informację o śmierci jednego z nich. Miał 41 lat. W górnictwie pracował 21 lat.

Zobacz również: Nie żyje jeden z górników poszukiwanych po wstrząsie w kopalni Rydułtowy