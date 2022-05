​Od 9 maja mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego będą mogły wnioskować o środki na szkolenia językowe i zawodowe dla zatrudnionych już obywateli Ukrainy. Projekt, na który przeznaczono ponad 6,7 mln zł, jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez działające w regionie firmy.

Szczegóły przedsięwzięcia zaprezentowali w środę przedstawiciele samorządu woj. śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Na co zostanie przeznaczone 6,7 mln zł?

To bardzo dobra informacja dla pracodawców. Wspólnymi siłami udało się doprowadzić do tego, że przekierowujemy 6,7 mln zł na wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy są zatrudnieni u polskich pracodawców, w celu dokształcenia czy zdobycia konkretnych kwalifikacji - także kwalifikacji językowych - powiedział marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Podkreślił, że projekt jest odpowiedzią na sygnały zgłaszane przez pracodawców z regionu, dotyczące stworzenia możliwości dofinansowania szkoleń podnoszących kompetencje już zatrudnionych obywateli Ukrainy.

Cytat M.in. dzięki tym środkom (...) realizujemy to, co zadeklarowaliśmy: metodyczne, długoterminowe, długofalowe działania i projekty, które spowodują, że obywatele Ukrainy będą czuli się u nas lepiej i bardziej bezpiecznie, a świadczona przez nich praca u poszczególnych pracodawców będzie jeszcze lepiej oceniana - dodał Chełstowski, oceniając, iż lepsza znajomość języka polskiego i zdobycie kwalifikacji zawodowych pomoże Ukraińcom na polskim rynku pracy.

Metodycznie wdrażamy pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy u nas żyją i pracują. Gorąco zachęcamy do tego, by sięgać po te środki. To jeden z wielu projektów, które będą realizowane w najbliższym czasie - poinformował marszałek woj. śląskiego.

O uruchomieniu puli środków na szkolenia dla obywateli Ukrainy zdecydował Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Pozyskane przez przedsiębiorstwa z woj. śląskiego pieniądze mogą trafić wyłącznie na szkolenia o charakterze zawodowym oraz naukę i doskonalenie języka polskiego - zarówno w zakresie podstawowym, jak i np. języka branżowego, przydatnego w konkretnych firmach.

Dofinansowanie może sięgnąć 80 proc. wartości szkolenia lub kursu. Podnoszący kwalifikacje Ukraińcy mogą być zatrudnieni nie tylko w formie umowy o pracę, ale także umów cywilnoprawnych - to ważne w przypadkach osób dopiero rozpoczynających pracę w danej firmie. Wnioski będzie można składać od 9 maja drogą elektroniczną.

Ze środków będą mogli skorzystać zatrudnieni już obywatele Ukrainy - zwłaszcza ci, którzy trafili na nasz rynek pracy po 24 lutego br. Część dofinansowania obejmie także polskich pracowników, którzy z nimi współpracują - poinformował dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski.

"Na tym polu dostrzegamy spore potrzeby"

Jego zdaniem uruchomienie środków będzie miało kluczowe znaczenie w kontekście kompetencji językowych pochodzących z Ukrainy pracowników. "Na tym polu dostrzegamy spore potrzeby. Natomiast szkolenia zawodowe pozwolą nie tylko uzupełnić kwalifikacje, ale także zaktualizować posiadane już przez ukraińskich pracowników uprawnienia zawodowe" - wyjaśnił dyrektor.

Aby finansowanie szkoleń dla Ukraińców było możliwe, Urząd dopuścił ogłaszanie przez operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych naborów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zainteresowanych dofinansowaniem kształcenia pracowników posiadających obywatelstwo ukraińskie. Przewidziano na ten cel 6 mln 764,6 tys. zł.

Cytat Potrzeby w tym zakresie są duże. Kwota ponad 6,7 mln zł jest tym, co udało nam się zaoszczędzić i wygenerować jeszcze ze środków w ramach kończącej się perspektywy finansowej - powiedział dyrektor Sikorski.

Przypomniał, że dotąd w woj. śląskim wydano ponad 100 tys. numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, z których połowa to dzieci.

Mamy do czynienia z liczbą ok. 50-60 tys. dorosłych obywateli Ukrainy, którzy szukają pracy, ponieważ większość z nich deklaruje chęć podjęcia pracy. Największą barierą jest nieznajomość języka polskiego, mimo często wysokich kwalifikacji i wykształcenia - ocenił dyrektor katowickiego WUP, zachęcając firmy do wnioskowania o środki na szkolenia.