Ponad 350 tabletek ecstasy przejęli funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, którzy skontrolowali sortownię przesyłek firmy kurierskiej w Zabrzu. Paczkę, w której znajdowały się narkotyki wytypował służbowy pies - Yerry.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Sortownię skontrolowali funkcjonariusze ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Podczas działań mundurowym towarzyszył pies służbowy Yerry. Spośród dużej liczby paczek czworonożny funkcjonariusz wytypował jedną, w której znajdowały się środki odurzające - poinformowała Anna Hanke-Hetmaniok z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach.



W paczce mundurowi znaleźli 12 hermetycznie zamkniętych foliowych woreczków. Wewnątrz znajdowały się pomarańczowe, różowe, niebieskie oraz zielone tabletki oraz jeden woreczek strunowy z białym proszkiem. Przesyłka została nadana w południowej Polsce i miała trafić do zagranicznego odbiorcy.



Specjalistyczne badania narkotestem potwierdziły, że skład tabletek zawiera substancję MDMA (tj. ecstasy). Badaniu narkotestem również poddano biały proszek, co potwierdziło zawartość amfetaminy. Funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie 353 tabletki o wadze ponad 153 g oraz jeden woreczek białego proszku o wadze 2 g - opisywała Hanke-Hetmaniok.



Postępowanie przygotowawcze w sprawie znalezionych narkotyków poprowadzi Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach. KAS przypomina, że za wywóz środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej grozi wysoka kara grzywny i kara pozbawienia wolności do lat 5.