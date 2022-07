Policja zatrzymała ojca 3-latka, który w piątek w Jastrzębiu-Zdroju wypadł z okna na trzecim piętrze. Zatrzymana jest także partnerka mężczyzny. Oboje byli pod wpływem alkoholu.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Do wypadku doszło w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Pszczyńskiej. 3-latek wypadł z okna na trzecim piętrze bloku.

Chłopiec trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Rzecznik placówki Wojciech Gumułka określił jego stan jako ciężki, ale stabilny.

Jak podała rzeczniczka jastrzębskiej policji st. asp. Halina Semik, zatrzymany został 50-letni ojciec chłopca i jego 45-letnia partnerka. Oboje byli nietrzeźwi. Najpóźniej jutro mają zostać doprowadzeni do prokuratury i usłyszeć zarzuty.

Zatrzymani tłumaczyli policjantom, że nie zaniedbali opieki nad chłopcem. Gdy doszło do wypadku, kobieta - według jej relacji - poszła do toalety, a ojciec wyszedł na chwilę do sąsiada. Okno miało być w tym czasie przymknięte.

Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki, może grozić kara do 5 lat więzienia.