Dramatyczna akcja ratunkowa w miejscowości Wieszczęta koło Bielska-Białej. 3-letni chłopiec wpadł do studzienki z nieczystościami ze szkolnej kuchni. Uratowała go policjantka, która opuściła się do środka na linie głową w dół.

Rura prowadząca do studzienki / Komenda Miejska PSP w Bielsku-Białej / Strażacy otrzymali zgłoszenie o 3-letnim dziecku, które wpadło do studzienki prowadzącej do separatora nieczystości, odprowadzanych z kuchni przy szkole podstawowej. Chłopiec utknął na głębokości prawie trzech metrów. Był zanurzony po szyję. Dziecko było przytomne, reagujące na polecenia, znajdowało się w pozycji na plecach w zbiorniku, głowa oraz część tułowia była widoczna w obrysie studzienki - opisują sytuację strażacy. Akcja ratunkowa była utrudniona, ponieważ do studzienki prowadziła bardzo wąska rura- przepust miał niewiele ponad 30 centymetrów średnicy i żaden strażak nie był w stanie dostać się do środka. Dziecko również nie potrafiło samo wydostać się na powierzchnię. Z pomocą przyszła policjantka z Jasienicy, która również była na miejscu. Zdecydowała, że sama wejdzie do rury. Żeby się zmieścić, musiała zdjąć część umundurowania oraz wyposażenia. Strażacy zabezpieczyli funkcjonariuszkę w uprząż alpinistyczną i opuścili ją na linie głową w dół. Kobieta wyciągnęła 3-latka na powierzchnię. Był w dobrym stanie. Nie miał żadnych widocznych obrażeń, był przytomny, reagował na polecenia - powiedziała RMF FM Patrycja Pokrzywa, rzeczniczka Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. Został przewieziony do Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Przyczyny wypadku będą teraz ustalać policjanci.

Zobacz również: Handlowała narkotykami, mając pod opieką niepełnosprawne dziecko

​Z promilami odbierała 3-latka z przedszkola

Policyjny pościg w Śląskiem. Padł strzał Opracowanie: Renata Gaweł