Nie udało się uratować życia 28-latka po tym, jak podczas wyprzedzania potrącił go kierujący toyotą. Do tragedii doszło w środę przed godz. 21 w miejscowości Krzanowice w powiecie raciborskim na Śląsku. Droga prowadząca do miejscowości Bojanów jest zablokowana.

/ Śląska policja / Policja Śląska policja poinformowała, że w miejscowości Krzanowice na Śląsku na ulicy 1 Maja, w kierunku miejscowości Bojanów, doszło do poważnego wypadku. Według wstępnych informacji kierujący toyotą wyprzedzając, potrącił pieszego. 28-latek zginął na miejscu. Na miejscu pracują służy, droga jest nieprzejezdna. / Policja Śląska / Policja "Policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana. Wybierzcie drogi alternatywne i zachowajcie ostrożność" - poinformowali policjanci.