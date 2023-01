​Oferty 15 wykonawców dostał samorząd Katowic na budowę nowego miejskiego domu kultury na Osiedlu Witosa. Jak podało w środę miasto, ceny ofert mieszczą się w zakresie od 21 mln zł do 35 mln zł przy budżecie blisko 28 mln zł. Po podpisaniu umowy inwestycja ma powstać w 15 miesięcy.

Katowice / Shutterstock

Dotąd na liczącym ponad 12 tys. mieszkańców Osiedlu Witosa nie było placówki tego rodzaju. O zapotrzebowaniu na nią ma świadczyć powodzenie realizowanego od 2018 r. w ramach budżetu obywatelskiego projektu "LOOK - dom kultury na Witosa", zakładającego organizację lokalnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na osiedlu.

W nowym miejskim domu kultury ma znaleźć się m.in. wielofunkcyjna, wytłumiona akustycznie sala z 200 miejscami siedzącymi, sceną z pianinem, zapleczem technicznym i reżyserką.

Przewidziano też salę baletową ze specjalnym parkietem, lustrami i nagłośnieniem, sale do prac plastycznych i ceramicznych, a także pomieszczenia do prowadzenia w nich zajęć i spotkań. Z kolei hol ma być wyposażony w systemy podświetlania i podwieszania, co umożliwi realizację wystaw.

Jak przekazano, Miejski Dom Kultury Witosa będzie służył nie tylko kulturze - ma stać się uniwersalną przestrzenią pełniącą różnorodne funkcje. Dlatego też w budynku znajdzie się pomieszczenie biurowe rady dzielnicy nr 8 os. Witosa oraz klub seniora.

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy

Pierwszy obejmuje budowę obiektu domu kultury wraz z zagospodarowaniem otaczającego go terenu oraz parkingiem, w drugim ma powstać część parkowa w północnej części terenu inwestycji.

Na przetarg do pierwszego etapu wpłynęło 15 ofert z cenami od 21 mln zł do 35 mln zł. Oszacowany przez miasto koszt pierwszego etapu to ok. 28 mln zł, a drugiego - ok. 1,3 mln zł. Czas realizacji prac w zakresie budynku i zagospodarowania to ok. 15 miesięcy, a planowane oddanie inwestycji do użytku to drugie półrocze 2024 r.

Miasto na razie nie określa terminu realizacji drugiego etapu. Budynek ma być wkomponowany w nowy park miejski i wykorzystywać przestrzeń do organizacji wydarzeń plenerowych. Umożliwi to zadaszona scena czy ekran dmuchany z projektorem.

Powstać mają również ogrody społeczne, siłownia zewnętrzna, "leśny plac zabaw", drogi pieszo-rowerowe, ścieżki edukacyjne, stojaki na rowery, ławeczki czy pergole.