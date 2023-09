Grzegorz Braun, Wiesław Buż, Paweł Kowal, Marek Kuchciński, Marek Rząsa i Zbigniew Ziobro - to niektórzy z kandydatów z Podkarpacia w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października. Na terenie tego województwa znajdują się dwa okręgi wyborcze do Sejmu - nr 22 i 23, a także cztery do Senatu - nr 54, 55, 56, 57 i 58. Podajemy te listy, które już zostały zarejestrowane przez PKW.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Nowa Lewica Podkarpacie to dla Lewicy trudny region. Ale ponieważ nie boi się żadnych wyzwań, będziemy tu walczyli - tak jak zawsze - bardzo twardo - mówił w Rzeszowie Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu. Na liście Lewicy są przedstawicieli pięciu partii: Razem, SDPL, Unii Pracy, PPS i Nowej Lewicy oraz wielu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i ruchów aktywistycznych. Na naszych listach nie znajdziecie nikogo, kto by zmienił poglądy wczoraj, czy przedwczoraj - dodał Czarzasty. Zbudowaliśmy drużynę fantastyczną, różnorodną, zdolną zawalczyć o bardzo dobry wynik na Podkarpaciu. Naszym celem jest przedłożyć podczas kampanii wyborczej mieszkańcom Podkarpacia program. Chcemy rozmawiać o budownictwie mieszkaniowym, pomocy dla seniorów, projektach naszych ustaw, które złożyliśmy w obecnym parlamencie. Z tym wszystkim nasi kandydaci niebawem ruszą w teren i będą przekonywać wyborców, by na nas zagłosowali - zapowiedział Wiesław Buż, szef partii na Podkarpaciu. Buż, obecny poseł Lewicy, otwiera listę okręgu numer 23. Na drugim miejscu jest Patrycja Pawlak-Kamińska, na trzecim - Agnieszka Itner. Liderem listy w okręgu numer 22 jest Łukasz Rydzik. Z drugiego miejsca wystartuje Gabriel Zajdel, sekretarz podkarpackiej Lewicy. Na trzecim miejscu jest Wiktoria Barańska. Podczas konferencji prasowej przedstawiono również kandydatów do Senatu. W okręgu numer 57 Nowa Lewica wystawiła Stanisława Szałajko. Z kolei w okręgu nr 55 Marka Paprockiego. Prawo i Sprawiedliwość Listę PiS w podkarpackim okręgu nr 22, tzw. przemysko-krośnieńskim, otwierają szef KPRM Marek Kuchciński, wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt oraz dotychczasowy poseł Piotr Uruski. Na liście są również wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, zastępca podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Daniel Dryniak, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch oraz Jerzy Borcz, przewodniczący sejmiku woj. podkarpackiego. Kandydują również samorządowcy i radni województwa podkarpackiego. W okręgu nr 22 do zdobycia jest 11 mandatów. W poprzednich wyborach PiS zdobyło tutaj osiem mandatów. Okręg nr 23 w wyborach do Sejmu obejmuje Rzeszów i Tarnobrzeg, a także powiaty dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski i tarnobrzeski. "Jedynką" rzeszowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości będzie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Na drugim miejscu znajduje się sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski, a na trzecim - wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Na kolejnych miejscach są m.in. wiceminister infrastruktury Rafał Weber, na liście znaleźli się też wszyscy dotychczasowi posłowie m.in. Jan Warzecha, Zbigniew Chmielowiec. Na liście znaleźli się również wicemarszałek zarządu województwa Ewa Draus, członek zarządu województwa Stanisław Kruczek oraz przewodniczący rady wojewódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność Jerzy Bednarz. Koalicja Obywatelska W okręgu nr 22 kandydować będzie: z "jedynki: Joanna Frydrych, z drugiej pozycji - Marek Rząsa, a z trzeciej - Marcin Piotrowski. Z kolei w okręgu nr 23 kandydować będą - według kolejności na liście - Paweł Kowal, Krystyna Skowrońska i Jacek Wiśniewski. Kandydaci KO w okręgu 22 1. Joanna Frydrych

2. Marek Rząsa

3. Marcin Piotrowski

4. Marzena Dziurawiec

5. Krzysztof Kłak

6. Szczepan Łąka

7. Iwona Holcman‑Fidor

8. Jan Zych

9. Łucja Leja

10. Bogdan Kuliga

11. Józef Podyma

12. Maria Januszczyk

13. Artur Dudek

14. Grażyna Kostka

15. Ewelina Feruś

16. Klaudia Janocha

17. Tomasz Biały

18. Adam Kendryna

19. Zdzisław Kowalski

20. Marek Chludziński

21. Bogna Możdżeń

22. Antoni Pikul Konfederacja Jak podały lokalne media, "jedynką" z Konfederacji w okręgu rzeszowskim jest Grzegorz Braun. W okręgu krośnieńsko-przemyskim kandydować z pierwszego miejsca będzie Andrzej Zapałowski. Kandydaci Konfederacji w okręgu 23 1. Grzegorz Braun

2. Tomasz Buczek

3. Michał Połuboczek

4. Roman Szostek

5. Ireneusz Dzieszko

6. Waldemar Zarębski

7. Teresa Pracownik

8. Aleksandra Zych

9. Kacper Szeląg

10. Wiesław Walat

11. Tomasz Lęcznar

12. Liliana Wickowska‑Maciąg

13. Robert Raś

14. Andżelika Szozda

15. Przemysław Popielarz

16. Ewelina Bochnia

17. Mateusz Szkołut

18. Katarzyna Piwowar

19. Aleksander Dyguła

20. Małgorzata Cisło

21. Magdalena Rawska‑Wnęk

22. Natalia Kusz

23. Robert Kuczek

24. Dawid Kozak

25. Dawid Krupczak

26. Elżbieta Chorzępa

27. Krzysztof Wiśniowski

28. Bogusław Tofilski

29. Łukasz Ludian

30. Karolina Pikuła

Kandydaci Konfederacji w okręgu 22

1. Andrzej Zapałowski

2. Adam Berkowicz

3. Wiesław Sowiński

4. Agata Lalik

5. Robert Stadnicki

6. Agnieszka Dembiczak

7. Tomasz Wołoszyn

8. Krzysztof Mazur

9. Anna Kierońska

10. Paweł Kuźma

11. Dominik Grzegorzak

12. Anna Perżyło

13. Krzysztof Stygar

14. Żygadło Piotr

15. Monika Urbanek‑Szajna

16. Kamila Nahacz

17. Maciej Opacki

18. Mateusz Ruszaj

19. Lucjan Zając

20. Grażyna Szostek

21.Magdalena Połynkiewicz

Trzecia Droga W piątek w Rzeszowie odbyła się konwencja wyborcza PSL - Trzeciej Drogi. Zaprezentowano na niej kandydatów Stronnictwa, którzy znaleźli się na listach do Sejmu w dwóch podkarpackich okręgach. Rzeczypospolita musi być uleczona, musi być pozszywana w bardzo precyzyjny sposób nicią chirurgiczną - mówił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. W okręgu nr 22 obejmującym m.in. Przemyśl i Krosno na drugim miejscu jest wiceprezes PSL na Podkarpaciu, radny wojewódzki Dariusz Sobieraj. W tym okręgu liderem jest burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz z ugrupowania Szymona Hołowni. Na tej liście z rekomendacją PSL jest również m.in. starosta przemyski Jan Pączek. Natomiast w rzeszowskim okręgu nr 23 liderem jest prezes PSL na Podkarpaciu, wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic. Na liście jest też m.in. starosta powiatu mieleckiego Stanisław Lonczak. Kandydaci KO do Senatu Informację o kandydatach Koalicji Obywatelskiej do Senatu podała na profilu Platforma Obywatelska Podkarpacie. "Jolanta Kaźmierczak - wiceprezydent Rzeszowa - kandydatka do Senatu z ramienia paktu senackiego w okręgu 56 (Rzeszów, powiat rzeszowski, Łańcut i powiat łańcucki). Adam Woś - burmistrz miasta i gminy Sieniawa - kandydat do Senatu z ramienia paktu w okręgu 58 (powiaty: bieszczadzki, jarosławski, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki oraz Przemyśl)" - czytamy w mediach społecznościowych.

Kandydaci PiS do Senatu O mandat senatora w okręgu nr 54, obejmującym m.in. Stalową Wolę ubiegać się będzie dotychczasowa senator Janina Sagatowska. W okręgu nr 55 m.in. obejmującym powiat dębicki o reelekcję ubiegał się będzie Zdzisław Pupa. Z kolei w okręgu nr 56, który obejmuje m.in. powiat łańcucki wystartuje Józef Jodłowski. Dotychczasowy senator PiS z tego okręgu Stanisław Ożóg zrezygnował z kandydowania. W okręgu nr 57, obejmującym m.in. Jasło, startować będzie dotychczasowa senator Alicja Zając. Natomiast w okręgu nr 58, który obejmuje m.in. powiat lubaczowski, o reelekcję ubiegał się będzie Mieczysław Golba. W poprzednich wyborach PiS zdobyło mandat senatorski we wszystkich okręgach z terenu Podkarpacia. Zobacz również: "Rosjanie zabijają nas życzliwie". Furia Podolaka po decyzji ONZ

